Праздничную атрибутику в Новосибирской области дополнят патриотические флаги за 765 тысяч рублей

К проведению флешмоба в День народного единства в Новосибирской области закупят флаги России на 765 тысяч рублей. Ранее праздничную атрибутику заказывал областной центр – к Новому году в городе появятся гирлянды на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

О конкурсе на организацию Дня народного единства в Новосибирской области 4 ноября сообщалось на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 993 тыс. руб.

Победитель торгов должен обеспечить проведение флешмоба в 35 районах и муниципальных округах региона, во время которого, согласно описанию праздника, не менее 60 участников споют гимн России и развернут «стяг РФ». При этом в мероприятии должно быть задействовано 1050 флагов России.

Выигравшая компания (её данные не указываются) предложила потратить на проведение акции 804 тыс. руб. Из них 765 тыс. руб. поступят на приобретение необходимого количества флагов.

Согласно требованиям заказчика – государственной региональной структуры «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», флаги должны быть единообразными, из полиэфирного шёлка. Необходимый размер – не менее 1,2 м на 0,8 м, их пластиковое древко должно составлять не менее двух метров в высоту.

Отметим, что на фоне проведения частичной мобилизации российские регионы отменяют проведение праздников и направляют средства, предназначенные для их организации, на поддержку мобилизованных. Часть субъектов РФ отказалась от иллюминации и фейерверков. В Новосибирске, как сообщил мэр Анатолий Локоть, иллюминацию в новогодние праздники планируется оставить, так как она, по словам главы города, решает проблему освещённости мегаполиса. На соответствующие цели предполагается выделить более 2,5 млн руб.