От комфортного «стандарта» до эксклюзивного «бизнеса»: где в Новосибирске большой выбор квартир?

В портфеле ГК «Расцветай» более 4000 квартир. Это жилье как бизнес класса, так и категории стандарт. Стоимость квартир от 2,6 млн.

«Расцветай на Красном» и «Сакура-парк». Эти жилые комплексы отличает выгодная локация – центр города со всеми преимуществами, которое дает проживание вблизи театров, крупных торговых центров, станций метро, городских парков, медицинских и образовательных учреждений.

Дом ALMOND отвечает всем критериям бизнес-класса. Покупатели оценят квартиры с террасами, потолками 3,3 метра и лобби, выполненное из премиум-материалов.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Просторные трехкомнатные квартиры в сданном проекте «Расцветай на Шамшиных» подойдут тем, кто хочет организовать жизнь семьи в одной локации – престижные школы, две станции метро, Центральный парк, одним словом, в распоряжении жителей этого комплекса вся богатая инфраструктура центра Новосибирска.

Проживание в «Расцветай на Обской» уже сданный проект ГК «Расцветай». Уютный двор, прогулки по Михайловской набережной, развитая социальная и транспортная инфраструктура делают этот проект востребованным среди тех, хочет как как можно скорее въехать в новое жилье.

Особого внимания в линейке предложений «Расцветая» заслуживают жилые комплексы дочернего бренда «Акация». Жемчужиной «Акации» можно назвать квартал «Сосновый бор», расположенный на берегу Оби. Квартиры в этом проекте подойдут тем, кто хочет каждый день наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни.

Кварталы «Акация на Игарской» и «Цветной бульвар» – проекты комплексной застройки по принципу «города в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха.

Тем, кто рассматривает возможность переезда из Новосибирска в Санкт-Петербург, застройщик предлагает «Расцветай в Янино». Квартал расположен в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Жилой комплекс возводится вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

Приобретая квартиру в ГК «Расцветай», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика, также на некоторые проекты действует программа субсидированной ипотеки.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Телеграм-канал Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Сакура», ООО СЗ «Астра», ООО «СЗ «Лаванда», ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Ирис». Проектные декларации: наш.дом.рф Банки-партнеры: АО Банк ДОМ.РФ ; ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

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