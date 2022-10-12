Полмиллиона новых доз вакцины от гриппа получила Новосибирская область

В Новосибирскую область поступила партия вакцины от гриппа «Совигрипп» в количестве более 500 тысяч доз. В ближайшее время ожидаются новые поставки препарата, сообщили в правительстве региона.

Количество доз поступившей вакцины составляет 554 520, уточнили в правительстве Новосибирской области.

«В общей сложности регион в текущем эпидсезоне получил уже 1 255 920 доз трёх- и четырёхвалентных противогриппозных вакцин: 286 030 – для детей и 969 890 – для взрослых. К моменту поступления новой партии было израсходовано практически 100% вакцин из предыдущих поставок», — говорится в сообщении, где также подчеркнули, что сейчас наиболее благоприятное время для прививок от гриппа.

В Новосибирской области также продолжается вакцинация против коронавируса. В минздраве региона напомнили об угрозе очередной волны «ковида», а также о том, что прививка поможет уберечь от тяжёлого течения болезни.

По данным областных властей, сейчас в регионе в наличии 175 561 комплект вакцины от COVID-19.

В правительстве региона также напомнили, что привиться от гриппа и коронавируса можно одновременно. После того, как Минздрав Росси внёс изменения в инструкцию «Гам-Ковид-Вака» («Спутник V»), между этими процедурами не нужно выдерживать паузу в течение месяца.

По данным федерального ведомства, после доклинических исследований выяснилось, что препараты совместимы, а на качество формирования иммунитета вариант их одновременного применения не влияет. При этом разные вакцины необходимо вводить в разные части тела, например, в левое и правое плечи.

Привиться от гриппа и коронавируса можно в любой поликлинике региона. С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации, организованных региональным минздравом, можно ознакомиться на интерактивной карте.

Напомним, что в сентябре в Новосибирске открылся специальный пункт вакцинации от коронавируса для беременных.