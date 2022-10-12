В районах Новосибирской области проверяют соцобъекты после подземных толчков

Юлия Моисеева
 
проверка после землетрясения
Фото Михаила Перикова

Вечером 11 октября в Купинском районе Новосибирской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8. Экстренные службы организовали проверку социально-значимых объектов.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, сейсмическое событие произошло в 20:10 по местному времени.

По данным ведомства, подземные толчки ощутили также жители населённых пунктов Чистоозёрного и Татарского районов, от них поступали сообщения о «небольших колебаниях земной поверхности».

«Организована комиссионная проверка социально-значимых объектов и объектов ТЭКиЖКХ. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — рассказали в МЧС.

Напомним, что о подземных толчках на территории региона также сообщалось в апреле прошлого года. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в районе Искитима.

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