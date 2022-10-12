В Новосибирской области создадут биотехнопарк для внедрения инноваций в АПК

Правительство Новосибирской области готовит заявку на создание в регионе Агробиотехнопарка. Новая структура станет инфраструктурной площадкой для компаний СибБиоНОЦа, внедряющих научные разработки в сфере АПК в производство.

Работа по созданию Агробиотехнопарка ведётся в рамках утвержденной правительством РФ инициативы «Аграрная наука – шаг в будущее АПК». «Дорожная карта» согласована областными властями, департаментом координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России и Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий (СФНЦА) РАН, рассказали в правительстве Новосибирской области.

«Агропромышленный комплекс является для Новосибирской области одной из ведущих отраслей, поэтому создание в регионе Агробиотехнопарка очень важно. Данный проект прорабатывается правительством Новосибирской области в лице отраслевых министерств – министерства науки и инновационной политики и министерства сельского хозяйства – в рамках деятельности СибБиоНОЦ. Агробиотехнопарк, который будет создан на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, фактически станет инфраструктурой для реализации проектов компаний СибБиоНОЦа – здесь учёные сельскохозяйственной отрасли смогут осуществлять трансфер научных технологий в производство», – приводят в правительстве региона слова заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой.

В числе мероприятий дорожной карты – определение площадки создания парка, обеспечение необходимыми инженерно-техническими коммуникациями, определение основных научно-производственных направлений (специализаций) в рамках Агробиотехнопарка, подготовка предложений по применению льготного налогового режима, предоставлению иных льгот и преференций организациям-участникам технопарка, а также другие направления.

Ранее сообщалось о том, что спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив обсудил с представителями КНР сотрудничество в сельскохозяйственной сфере.