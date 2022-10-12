В Сибири закрылся дилерский центр китайской автомобильной марки HAVAL

Крупнейший в Омской области дилер китайских брендов — ГК «Антикор-Сервис» – объявил о закрытии своего салона на улице Жукова, в котором располагался HAVAL и CFMOTO.

«Автосалон HAVAL и мототехника CFMOTO на улице Жукова закрыт», – говорится в объявлении «Антикор-Сервиса» в соцсети VK. Участники омского авторынка подтвердили «Континенту Сибирь» эту информацию. О причинах такого шага дилер не сообщает. Напомним, что «Антикор-Сервис» являлся арендатором салона на Жукова. Дилерский центр HAVAL был официально запущен в начале 2018 года. Площадь шоу-рума составляла 571 кв.м., сервисный центр площадью 123,5 кв.м с тремя подъемниками и кузовным цехом обладал площадью 757 кв.м.

Несмотря на закрытие салона на Жукова, «Антикор-Сервис» остается официальным дилером бренда HAVAL. Дилерский центр этой марки на улице Мельничной продолжает свою работу. Примечательно, что Омск являлся единственным крупным городом Сибири, где у HAVAL было два дилерских центра, которыми управлял один партнер. Так, в Новосибирске HAVAL официально представляют две компании – «Автолига» и «Сибтрансавто» (ГК «Сибинпэкс»), хотя в свое время первый дилер был готов рассматривать возможность запуска второго салона марки в городе.

Кроме HAVAL «Антикор-Сервис» на сегодня официально представляет в регионе Geely, Foton, JAC и CFMOTO, являясь крупнейшим автодилером китайских брендов в Омске. Генеральным директором группы компаний является предприниматель Павел Маркелов.

В августе 2022 года стало известно, что у «Антикор-Сервиса» появляется прямой конкурент по Geely — краснодарский «КЛЮЧАВТО», получивший дилерство этого бренда в Омске.

В настоящее время дилерский центр Geely на Волгоградской продолжает свою работу так же, как HAVAL, Foton, JAC и CFMOTO на Мельничной.

Напомним, что в 2022 году китайские автомобильные марки активно развивались в Сибири. В частности новые официальные дилеры CHERY были открыты в Новосибирске, Кемерове, Красноярске. На сегодня в крупнейшем городе Сибири работает сразу 4 официальных дилера этой марки. В свою очередь новые салоны премиум-бренда EXEED запустились в Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерове, Барнауле и Иркутске. Дилерские центры китайской марки GEELY были открыты в Новосибирске, Омске и Абакане.

По данным «Автостат Инфо», по итогам 3 кварталов 2022 года в Омской области было зарегистрировано 93 новых автомобиля HAVAL (-54%), 72 Geely (-45,5%), 6 JAC (-70%). Для сравнения: в Новосибирской области за этот же период на учет было поставлено 185 новых HAVAL и 89 Geely. По итогам 3 кварталов 2022 года каждый шестой зарегистрированный в Сибири новый автомобиль в 2022 году оказался китайским.

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