Областные депутаты назвали критической ситуацию с реализацией зерна аграриями региона и подготовили свои предложения в минсельхоз России. Всего, по мнению парламентариев Новосибирской области, достаточно будет выполнить пять пунктов для срочной помощи сельхозпроизводителям.

Принять ряд неотложных мер для продвижения зерна на внутренние и внешние рынки предложили в региональном Заксобрании Новосибирской области. По мнению парламентариев, необходимо выполнить пять пунктов, чтобы помочь местным сельхозпроизводителям в сложившихся условиях.

Подробности о содержании этих пунктов сообщил 11 октября на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области его председатель Денис Субботин.

«На сегодня крестьянам невыгодно продавать зерно. Во-первых, помимо сокращения рынков сбыта, сейчас очень высокие экспортные пошлины, которые, мы считаем, необходимо убрать. Во-вторых, нужно увеличивать плановый объем закупочных интервенций – то есть то количество зерна, которое будет покупать государство. Не менее важно ввести мораторий на банкротство сельхозпроизводителей, а также отсрочку на введение зернового «Меркурия» — системы прослеживания движения зерна. Если такая система ещё может успешно внедряться крупными хозяйствами, холдингами, то мелким хозяйствам она даётся очень тяжело. Считаем, что вводить такую систему слежения пока не время, нужно отложить её на год. Ну и ещё одно предложение, которое выдвинул Россельхозбанк – это пролонгация, если будет необходимо, кредитов сельхозпроизводителям со льготной ставкой, которая существует на сегодня», — отметил Денис Субботин.

Перечисленные пять мер, по мнению новосибирских парламентариев, станут спасением для производителей зерна. В Заксобрании планируют предложить их министерству сельского хозяйства России. В свою очередь, минсельхоз, как надеются депутаты, сможет транслировать предложения новосибирцев на уровень правительства России. Кроме того, парламентарии обратятся с теми же предложениями в аграрный комитет Госдумы и постараются заручиться поддержкой своей инициативы в парламентах других регионов Сибири.