В администрации Советского района Новосибирска жителей предупредили об учениях с боевой стрельбой для мобилизованных на полигоне «Кольцово» и попросили избегать случайного или намеренного нахождения на территории стрельб.

На полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) проходят учения мобилизованных граждан. В связи с этим администрация Советского района призвала жителей быть осторожнее и обходить территорию полигона.

«С 6 октября по 25 декабря 2022 года на полигоне «Кольцово» Новосибирского высшего военного командного училища будет проходить интенсивная боевая подготовка с боевой стрельбой. Во избежание несчастных случаев, с 6 октября по 25 декабря 2022 проход по полигону «Кольцово» строго воспрещен», — сообщается на странице администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте».

По сообщениям пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), на полигоне продолжается боевое слаживание и огневая подготовка мобилизованных военнослужащих. По этой причине жителям до конца года запрещено приходить на полигон. Особое внимание на запрет должны обратить родители, чьи дети могут играть вблизи полигона.

Ранее стало известно, что мобилизованным жителям Алтайского края будет перечислена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей из краевого бюджета.