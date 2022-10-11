Нарушение закона «О рекламе» выявило новосибирское УФАС в сети магазинов «Быстроном». На ритейлера пожаловался потребитель, который не смог воспользоваться обещанной скидкой.

Ненадлежащая реклама сети продуктовых магазинов «Быстроном» стала предметом внимания УФАС после проверки обращения покупателя из Бердска.

«Поводом для возбуждения дела стало обращение покупателя, которому была предоставлена скидка 15% вместо заявленных в рекламной SMS-рассылке 30%», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Новосибирской области.

Как выяснилось, только у кассы мужчина узнал, что для получения обещанной скидки 30% ему необходима дисконтная карта. Кроме того, покупателя поставили перед фактом, что на товары с желтым ценником акция не распространяется.

Рассмотрев обращение, антимонопольная служба пришла к выводу, что в рекламе была раскрыта не вся информация, а в действиях сети усматривается нарушение закона «О рекламе». УФАС вынесло предупреждение торговой сети «Быстроном».

По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирской области работает 13 магазинов под брендом «Быстроном».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области злоумышленники похитили из фонда социального страхования более шести миллионов рублей. Также сегодня, 11 октября, суд в Новосибирске продлил срок заключения под стражей бывшему прокурору региона.