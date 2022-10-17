В Новосибирске пройдет крупнейший форум ритейлеров

26-28 октября в новосибирском Экспоцентре пройдет форум «Дни ритейла в Сибири» — отрас­ле­вое меро­при­я­тие для про­фес­си­о­на­лов и экс­пер­тов в сфере роз­нич­ной тор­говли в Сибирском федеральном округе. Участ­ники форума обсу­дят теку­щую ситу­а­цию на роз­нич­ном рынке и совре­мен­ные тренды роз­нич­ной тор­говли.

Орга­ни­за­то­рами форума выступили Мин­пром­торг Рос­сии, правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Рос­сий­ская ассо­ци­а­ция экс­пер­тов рынка ритейла.

В форуме при­мут уча­стие феде­раль­ные и реги­о­наль­ные ритейлеры, постав­щики потре­би­тельской про­дук­ции, экс­перты потре­би­тельского рынка, органы госу­дар­ствен­ной вла­сти.

Среди спикеров форума заявлен директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Российской Федерации Никита Кузнецов, который посещал в конце прошлого года Новосибирск в рамках торгового форума. Также в «Днях ритейла» примет участие президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, директор союза независимых сетей России Иван Бабухадзе, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

Новосибирскую область на форуме будут представлять губернатор региона Андрей Травников, вице-губернатор Сергей Сёмка, министр торговли, промышленности и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, его заместитель Максим Останин, Среди новосибирских экспертов можно также выделить руководителя направления по работе с ритейлом Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ, руководителя комитета по маркетингу новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марию Гаранину.

Напомним, что в Новосибирске с 13 по 28 октября также проходит «Школа торговли». Программа реализуется в регионе для местных товаропроизводителей с 2018 года при поддержке минпромторга Новосибирской области. Ее цель – построение качественного диалога между производителями и ритейлерами. Также с 20 октября по 10 ноября пройдет обучающая программа «Магазин у дома: наука выживания», которую проводит центр «Мой бизнес». Она включает в себя лекции экспертов, дискуссии, экскурсии по магазинам формата «у дома», а также встречи с представителями власти. Кроме того, 27 октября в Новосибирске также пройдет ежегодная конференция о технологиях и инновациях в ритейле «Море технологий», которая познакомит участников с IT-технологиями в сфере ритейла.

Подробнее о «Днях ритейла в Сибири» – на сайте форума.

18+