В Новосибирске пройдет крупнейший форум ритейлеров

Дмитрий Катаев
 
Одним из ключевых спикеров
Одним из ключевых спикеров "Дней ритейла" станет директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Российской Федерации Никита Кузнецов (в центре), который уже приезжал в Новосибирск в конце 2021 года. Фото предоставлено оргкомитетом новосибирского торгового форума

26-28 октября в новосибирском Экспоцентре пройдет форум «Дни ритейла в Сибири» — отрас­ле­вое меро­при­я­тие для про­фес­си­о­на­лов и экс­пер­тов в сфере роз­нич­ной тор­говли в Сибирском федеральном округе. Участ­ники форума обсу­дят теку­щую ситу­а­цию на роз­нич­ном рынке и совре­мен­ные тренды роз­нич­ной тор­говли.

Орга­ни­за­то­рами форума выступили Мин­пром­торг Рос­сии, правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Рос­сий­ская ассо­ци­а­ция экс­пер­тов рынка ритейла.

В форуме при­мут уча­стие феде­раль­ные и реги­о­наль­ные ритейлеры, постав­щики потре­би­тельской про­дук­ции, экс­перты потре­би­тельского рынка, органы госу­дар­ствен­ной вла­сти.

Среди спикеров форума заявлен директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Российской Федерации Никита Кузнецов, который посещал в конце прошлого года Новосибирск в рамках торгового форума. Также в «Днях ритейла» примет участие президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, директор союза независимых сетей России Иван Бабухадзе, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

Новосибирскую область на форуме будут представлять губернатор региона Андрей Травников, вице-губернатор Сергей Сёмка, министр торговли, промышленности и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, его заместитель Максим Останин, Среди новосибирских экспертов можно также выделить руководителя направления по работе с ритейлом Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ, руководителя комитета по маркетингу новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марию Гаранину.

Напомним, что в Новосибирске с 13 по 28 октября также проходит «Школа торговли». Программа реализуется в регионе для местных товаропроизводителей с 2018 года при поддержке минпромторга Новосибирской области. Ее цель – построение качественного диалога между производителями и ритейлерами. Также с 20 октября по 10 ноября пройдет обучающая программа «Магазин у дома: наука выживания», которую проводит центр «Мой бизнес». Она включает в себя лекции экспертов, дискуссии, экскурсии по магазинам формата «у дома», а также встречи с представителями власти. Кроме того, 27 октября в Новосибирске также пройдет ежегодная конференция о технологиях и инновациях в ритейле «Море технологий», которая познакомит участников с IT-технологиями в сфере ритейла.

Подробнее о «Днях ритейла в Сибири» – на сайте форума.

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