В Новосибирске пройдет крупнейший форум ритейлеров

26-28 октября в новосибирском Экспоцентре пройдет форум «Дни ритейла в Сибири» — отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли в Сибирском федеральном округе. Участники форума обсудят текущую ситуацию на розничном рынке и современные тренды розничной торговли.
Организаторами форума выступили Минпромторг России, правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.
В форуме примут участие федеральные и региональные ритейлеры, поставщики потребительской продукции, эксперты потребительского рынка, органы государственной власти.
Среди спикеров форума заявлен директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Российской Федерации Никита Кузнецов, который посещал в конце прошлого года Новосибирск в рамках торгового форума. Также в «Днях ритейла» примет участие президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, директор союза независимых сетей России Иван Бабухадзе, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.
Новосибирскую область на форуме будут представлять губернатор региона Андрей Травников, вице-губернатор Сергей Сёмка, министр торговли, промышленности и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, его заместитель Максим Останин, Среди новосибирских экспертов можно также выделить руководителя направления по работе с ритейлом Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ, руководителя комитета по маркетингу новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марию Гаранину.
Напомним, что в Новосибирске с 13 по 28 октября также проходит «Школа торговли». Программа реализуется в регионе для местных товаропроизводителей с 2018 года при поддержке минпромторга Новосибирской области. Ее цель – построение качественного диалога между производителями и ритейлерами. Также с 20 октября по 10 ноября пройдет обучающая программа «Магазин у дома: наука выживания», которую проводит центр «Мой бизнес». Она включает в себя лекции экспертов, дискуссии, экскурсии по магазинам формата «у дома», а также встречи с представителями власти. Кроме того, 27 октября в Новосибирске также пройдет ежегодная конференция о технологиях и инновациях в ритейле «Море технологий», которая познакомит участников с IT-технологиями в сфере ритейла.
Подробнее о «Днях ритейла в Сибири» – на сайте форума.
18+