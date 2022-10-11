Новосибирск закупил 65 тысяч тонн противогололедных материалов

Новосибирские дорожно-эксплуатационные службы готовятся к работе в зимний период. По данным мэрии, город закупил противогололёдные реагенты и переоборудует спецтехнику для работы в зимнем режиме.

Как сообщает пресс-служба мэрии, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев доложил сегодня мэру Анатолию Локтю о подготовке к зиме. «В предстоящий зимний сезон в качестве противогололёдных материалов в Новосибирске будет использоваться смесь соли и отсева дробления горных пород, а также реагент «Бионорд». По плану нужно закупить 47,5 тысяч тонн отсева, 11,6 тысяч тонн галита (соли), 3,5 тысячи тонн «Бионорда» универсального и 2 тысячи тонн «Бионорда» для двухфазной обработки. Практически все планы по закупке выполнены, заканчивается завоз «Бионорда», ждём поставку соли», – цитирует Константина Васильева пресс-служба.

По данным главы дорожного департамента, парк специализированной техники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети Новосибирска в зимний период, насчитывает 465 единиц. Готовность техники, участвующей только в зимнем содержании, составляет 64%, круглогодичного содержания – 80%. Кроме того, департамент заключает договоры на привлечение самосвальной техники для вывоза снега с улиц.

Что касается рабочих, то штат дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) укомплектован механизаторами и водителями на 62%, дорожными рабочими – 65%. Константин Васильев отметил, что работа ДЭУ в зимний период будет организована в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней.

Помимо этого, департамент определил и подготовил площадки для временного складирования снега и согласовал необходимые документы. Также Константин Васильев подчеркнул, что предстоящей зимой в Новосибирске планируется запустить в работу снегоплавильную станцию на улице Широкой. По концессионному договору этой станцией будут пользоваться ДЭУ-1 и ДЭУ-3.