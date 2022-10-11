13 октября 2022 года начинается прием заявок на участие в конкурсах на право заключения концессионных соглашений по двум мусороперерабатывающим комплексам, которые должны быть построены на левом и правом берегу Новосибирской агломерации.

«Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 10 октября утверждены конкурсные документации на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции. Министр уточнил, что прием заявок начинается с 13 октября.

На каждый объект объявлены самостоятельные открытые конкурсы. Это условие было выработано ранее Правительством Новосибирской области совместно с депутатами Законодательного Собрания региона. Открытые конкурсы позволят привлечь к участию максимальное количество субъектов рынка, в том числе новосибирские предприятия, что будет способствовать развитию конкуренции и отрасли переработки отходов в Новосибирской области.

Срок создания Левобережного комплекса составляет 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения 25 лет с момента заключения, общая проектная мощность объекта – 300 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера определен в размере не более 3 млрд 240 млн рублей. В свою очередь, правобережный комплекс должен быть построен также за 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения по этому объекту аналогичный – 25 лет. Проектная мощность объекта на уровне 330 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера должен составить 3 млрд 480 млн рублей.

При этом, проектом концессионного соглашения не предусматривается использование бюджетных средств на этапе создания объектов. Также обязательным является наличие банковской гарантии на каждый год действия концессионного соглашения и системы санкций для концессионера в случае неисполнения обязательств.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсных предложений участников будет осуществляться публично в сроки и месте, определенные конкурсной документацией.

Как подчеркнул Денис Архипов, максимально допустимый объем отходов для захоронения составляет 40%, то есть большая часть поступающих на объекты отходов должна будет перерабатываться. При этом, указанная цифра является конкурсным критерием на право заключения концессионного соглашения и будет оцениваться конкурсной комиссией с учетом уменьшения этого показателя – чем больше переработки мусора, тем предпочтительнее.