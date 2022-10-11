Суд продлил арест фигурантам дела о взятках в прокуратуре Новосибирской области

Суды в Новосибирске продлили срок заключения под стражей бывшему прокурору региона Владимиру Фалилееву и его бывшему заместителю Андрею Турбину, а также предпринимателю Сергею Белоусу, обвиняемым в получении взятки.

Как следует из постановлений Центрального и Дзержинского районных судов Новосибирска, Фалилееву и Турбину продлён срок ареста до 14 января 2023 года, а Белоусу – до 11 января 2023 года.

Постановления в законную силу пока не вступили, отмечают в управлении Судебного департамента Новосибирской области 11 октября.

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин были задержаны по обвинению в получении взятки в крупном размере в феврале. В уголовном деле, по которому также проходил бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, позже появился ещё один фигурант – генеральный директор распределительного центра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус, ему вменили передачу незаконного вознаграждения.

Как ранее сообщали источники «Континента Сибирь», уголовное дело инициировано в рамках расследования «дела Ярового».