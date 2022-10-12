Японские автомобильные марки удержали позиции на вторичном рынке Сибири

По итогам 3 кварталов 2022 года японские марки Toyota, Nissan, Honda и Mazda удержали свои позиции в «пятерке» самых популярных брендов на вторичном рынке. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат Инфо» по регистрациям автомобилей с пробегом в Сибири.
Объемы регистраций автомобилей с пробегом за 3 квартала 2022 года в Сибири, по данным «Автостат Инфо», упали на 5,4%. В наибольшей степени среди регионов округа падение затронуло Хакасию и Томскую область, меньше всего пострадали республики Тыва и Алтай.
Первое место среди марок по количеству регистраций автомобилей с пробегом заняла японская Toyota (+16,5%). На втором месте расположилась отечественная LADA (-13,6%), за которой следует японский Nissan (-0,9%). Замыкают «пятерку» Honda и Mazda.
В премиум-сегменте первое место занял японский бренд Lexus (-20,7%), за которым следуют Mercedes-Benz (-13,6%) и BMW (-18,8%).
Если рассматривать сибирский авторынок в «разрезе» популярных моделей, то первую тройку заняла Toyota Corolla (+15%), Toyota Camry (-10%), LADA 2107 (-10%), а в премиум-сегменте Lexus RX (-26%), Mercedes-Benz E-Class (-15%), BMW X5 (-17%).
О том, чего ожидать от дальнейшей ситуации на авторынке Сибири, как будут изменяться цены, изданию ранее рассказывали руководитель отдела продаж компании Yes Auto, реализующей авто с пробегом от официальных дилеров, и Артём Тюменцев, который занимается поставкой автомобилей с японских аукционов.
|Бренд
|Количество регистраций за 3 квартала 2022 года
|Прирост в сравнении с аналогичным периодом 2021 года
|1
|Toyota
|145555
|16,5%
|2
|LADA
|90302
|-13,6%
|3
|Nissan
|50216
|-0,9%
|4
|Honda
|47150
|29,2%
|5
|Mazda
|19913
|1,1%
|6
|Hyundai
|19361
|-24%
|7
|Mitsubishi
|18308
|-18,9%
|8
|KIA
|16895
|-19,3%
|9
|Chevrolet
|12005
|-26,8%
|10
|Subaru
|10838
|2,5%
Данные: Автостат Инфо
Напомним, что по итогам 3 кварталов 2022 года рынок новых автомобилей в Сибири упал на 60%. ТОП-5 брендов по количеству регистраций в сегменте новых автомобилей сформировали LADA, KIA, Hyundai, Toyota, Renault. При этом, каждый шестой зарегистрированный в Сибири новый автомобиль в 2022 году оказался китайским.
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