В Новосибирской области расследовано дело о хищении средств из фонда соцстрахования

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничество с зарплатами и социальными выплатами. По данным следствия, злоумышленники похитили из фонда социального страхования более шести миллионов рублей.

Фигуранты уголовного дела – 57-летний мужчина, в управлении которого находились четыре организации, и его 34-летний знакомый. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщили в прокуратуре Новосибирской области 11 октября.

По версии следствия, мужчины похитили из фонда социального страхования более 6 млн руб. с ноября 2016 года по декабрь 2019 года.

«Обвиняемые завышали размер заработной платы сотрудников организаций или находили людей, имеющих листки временной нетрудоспособности в связи с заболеванием либо беременностью, и незаконно оформляли на их имя пособия. Полученные денежные средства они похитили», — сообщили в надзорном ведомстве.

По делу заявлен гражданский иск. На имущество обвиняемых наложен арест. Своей вины фигуранты не признали.

Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде.

Ранее сообщалось о том, что перед судом в Новосибирске предстанет директор предприятия, похитивший более 60 млн рублей при выполнении госзаказа.