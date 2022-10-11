Новосибирский бизнес удвоил спрос на защиту от DDoS-атак

МТС сообщает о росте спроса на услуги облачного провайдера #CloudMTS среди предприятий Новосибирской области с начала года. Больше всего запросов поступило на подключение услуги мониторинга и защиты ресурсов бизнеса от DDoS-атак – их количество в регионе увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Компании Новосибирска и Сибирского федерального округа – одни из наиболее активных пользователей облачных сервисов #CloudMTS в России, – подчеркнул он. – Только с начала этого года количество подключений виртуальной инфраструктуры в регионе выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Самый заметный рост спроса – на защиту от DDoS-атак. Однако мы рекомендуем использовать для обеспечения кибербезопасности компаний комплекс мер, сочетание традиционных инструментов защиты от DDoS (системы и сервисы анализа и очистки трафика) и средств защиты веб-приложений (WAF)».

Наиболее активно средства защиты МТС от кибератак подключали крупные транспортные компании региона, а также компании банковской и страховой сферы. Пик интереса к услуге пришелся на март-апрель 2022 года, однако спрос остается высоким до сих пор.

Это не единственное изменение в ИТ-стратегиях компаний с начала 2022 года. Новосибирские компании также активно переносили системы и данные в облако МТС: на эти услуги пришлось более 50 процентов новых контрактов #CloudМТS. Так, с января бизнес Новосибирска вдвое чаще арендовал вычислительные ресурсы и переносил в облако как поддерживающие, так и критически важные функции без остановки сервисов: клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы (почту, ERP/CRM-системы), системы управления базами данных и многое другое.

Кроме того, торговые и производственные компании региона на 40% чаще стали размещать персональные данные в защищенном сегменте облака в соответствии с требованиями законодательства.