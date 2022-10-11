Глава района Новосибирской области отправится на спецоперацию добровольцем

Глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов готовится к участию в военной спецоперации в качестве добровольца. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

Как следует из сообщения областного правительства от 11 октября, глава Баганского района уже ждёт отправки на территорию проведения СВО.

«Руководитель района Александр Тарасов добровольно записался в ряды участников специальной военной операции. Он уже прибыл в пункт сбора и формирования подразделений, проходит необходимую подготовку», — говорится в сообщении.

Александр Тарасов родился в 1980 году, окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России по специальности «юрист». В Новосибирской области у него остаются жена и трое детей.

11 октября в партии «Справедливая Россия – За правду» сообщили о том, что на территорию проведения СВО отправился добровольцем депутат Новосибирского района Новосибирской области Руслан Колник. «Я пошёл, потому что надо идти. Это мой долг», — отметил депутат. По данным паблика «Телега Новосибирска» соцсети «ВКонтакте», он уже прибыл на место расположения своей части на территории ДНР. Депутат принимал участие в Чеченской войне и имеет боевые награды.

Напомним, что ранее рапорт об участии в спецоперации подал первый вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панфёров. Это прокомментировал председатель областного парламента Андрей Шимкив.

С заявлениями о намерении участвовать в спецоперации также выступали вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко и депутат Заксобрания региона, главный врач городской больницы №34 Ярослав Фролов.