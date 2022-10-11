Число пользователей личного кабинета «Ростелеком Бизнес» продолжает расти

«Ростелеком» в Сибири отмечает прирост числа постоянных пользователей личного кабинета «Ростелеком Бизнес». Эта онлайн-платформа позволяет заказывать документы, детализацию и статистику по услугам, а также получать консультацию специалиста в удобное время без звонков в колл-центр.

«Личный кабинет «Ростелеком Бизнес» постепенно становится все более удобным, что доказывают цифры зарегистрированных пользователей, — уточнил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» «Ростелекома» Вячеслав Куц. — Сейчас к сервису имеют доступ уже 450 тысяч клиентов по всей стране, благодаря чему они могут самостоятельно управлять услугами, смотреть баланс и начисления по лицевым счетам, скачивать бухгалтерские документы или подписывать договоры в электронном виде».

Также в «Ростелеком Бизнесе» можно объединить под одной учетной записью все подключенные услуги, чтобы управлять их параметрами, не переключаясь между кабинетами и не вводя отдельные пароли. Это касается таких цифровых сервисов, как «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для гостей», «Номер 8 800» и других востребованных у бизнес-клиентов цифровых платформ.

Чтобы подключить личный кабинет, нужно подготовить пакет документов для подтверждения полномочий, зайти на сайт client.rt.ru или скачать приложение «Ростелеком Бизнес», после чего пройти регистрацию. Активация учетной записи произойдет в течение трех дней.

Узнать подробнее личном кабинете и способах его активации можно на сайте «Ростелекома».