В Новосибирской области реализуют шесть проектов-победителей всероссийского конкурса благоустройства

За последние годы в Новосибирской области по национальному проекту «Жильё и городская среда» благоустроено 350 общественных пространств, шесть из них обновлено по проектам, победившим во всероссийском конкурсе. Работы финансируются как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Как подчеркнули в правительстве региона, создание масштабных многофункциональных общественных пространств в малых городах и посёлках способствует мотивации жителей к культурному отдыху, а также развитию малого бизнеса и туризма в отдалённых территориях.

«В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» мы уже обустроили более 350 общественных пространств в нашем регионе. При этом шесть проектов из пяти городов победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и смогли создать новые многофункциональные пространства, ставшие любимыми местами досуга жителей. Поэтому необходимо как можно большему количеству малых городов и исторических поселений в этом конкурсе участвовать», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в ходе семинара-совещания 10 октября, посвящённого вопросам создания новых общественных пространств.

В 2019 году в Тогучине Новосибирской области был реализован проект-победитель Всероссийского конкурса «Строительство набережной и благоустройство пляжной зоны озера по улице Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью». В 2020-2021 годах в регионе получили развитие три проекта-победителя конкурса — «Формирование территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» в городе Карасук», «Благоустройство и озеленение центральной площади города Куйбышева», а также «Общественное пространство по улице Переездный переулок в городе Купино».

В 2022 году во всероссийском конкурсе одержали победу два проекта из Новосибирской области — «Новособорная площадь на аллее искусств» в Купино и «Благоустройство общественного пространства «центральный парк» по улице Пролетарская, 77А в городе Черепаново». Они будут реализованы в 2023 году.

Благодаря победе во всероссийском конкурсе муниципальные образования могут получить до 70 млн рублей федеральных средств на обустройство общественных пространств. Правительство Новосибирской области также выделяет на такие проекты финансирование, что позволяет создавать масштабные, сложные объекты.

Напомним, в сентябре Новосибирск вошёл в ТОП-10 городов-миллионников по уровню озеленения в стране.