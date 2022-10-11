Мобилизованным в Алтайском крае выплатят по 100 тысяч рублей

Юлия Моисеева
 
Виктор Томенко
Виктор Томенко. Фото: t.me/tomenko_news

Каждому мобилизованному жителю Алтайского края будет перечислена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. О решении заявил глава региона Виктор Томенко.

Губернатор поручил в случае необходимости скорректировать краевой бюджет с учётом меры поддержки. Поправки в документ будут вносить в Заксобрании региона на текущей неделе.

«По моему поручению дополнительно проанализированы текущие финансовые возможности региона. В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тысяч рублей каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации», — заявил Виктор Томенко в своём Telegram 11 октября.

Министерству соцзащиты глава региона поручил разъяснить мобилизованным вопросы предоставления мер социальной поддержки, в том числе единовременной выплаты.

Напомним, что единовременные выплаты мобилизованным в аналогичном размере на днях были назначены также в Омской и Новосибирской областях. Незадолго до этого глава Омской области Александр Бурков жаловался на недостаточную бюджетную обеспеченность, не позволявшую, по его словам, выделить средства на меры поддержки призывников.

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