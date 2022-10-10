«Даём новую жизнь»: новосибирский депутат высадил деревья в честь присоединения новых территорий к России

В Новосибирске прошла традиционная акция по высадке саженцев спасённых от вырубки деревьев, в этом году она была приурочена к присоединению к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В мероприятии принял участие депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко.

В рамках акции в парках и на придомовых участках было высажено около 1500 саженцев. Волонтёры «переселили» на новые места молодые ели и сосны, которым угрожала вырубка из-за проходящей над ними линии электропередач, а также деревья, находящиеся на землях сельхозназначения.

Все саженцы пересадили на территории Первомайского и Советского районов Новосибирска, а также в Бердске, Краснообске и Краснозёрском районе региона. В сквере у памятника герою социалистического труда Павлу Шолкину и в парке «Первомайский» участники акции на каждом дереве зафиксировал памятную табличку «Zа Россию» со своими фамилиями.

Как рассказал в социальных сетях организатор и участник акции, депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Аксёненко, заявки на озеленение оставляли сами жители, которые также высаживали деревья.

«Эти деревья должны были в скором времени быть срублены, чтобы очистить территорию из-под ЛЭП. Мы их выкапываем и даём новую жизнь – там, где к ним будут относиться с любовью. Подобно этому и четыре новых территории, которые чахли в составе Украины, были там на положении нелюбимых пасынков, в составе России обретут братскую помощь и светлое будущее», — отметил Александр Аксёненко.

В акции также приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов и депутат новосибирского горсовета Павел Горшков. Они высаживали деревья на территории Первомайского района.

Напомним, что детям-сиротам из ЛНР и ДНР подбирают приёмные семьи в Новосибирске.