«Кузбассразрезуголь» получил гран-при всероссийского медиафорума

Управление по связям с общественностью АО «УК «Кузбассразрезуголь» получило гран-при всероссийского медиафорума «Чёрное золото России-2022». Ведомство стало единственной пресс-службой угольной компании, удостоенной главной награды профессионального конкурса.

Медиафорум «Черное золото России-2022» был организован в рамках международного угольного форума «Угольная отрасль – новые реалии», который прошёл в Кемерове с 6 по 9 октября, рассказали в пресс-службе АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Организаторами конкурса для журналистов российских СМИ, рассказывающих о работе угольной отрасли страны, и пресс-служб угольных компаний выступили правительство Кузбасса, ГТРК «Кузбасс» и Союз журналистов Кемеровской области.

На конкурс было предоставлено более 600 работ из 45 регионов страны, опубликованных в печатных СМИ или на интернет-ресурсах, либо вышедших в теле- или радиоэфирах с 1 января 2020 по 30 сентября 2022 года. Управление по связям с общественностью УК «Кузбассразрезуголь» представило на суд жюри материалы в восьми конкурсных номинациях, которые в разное время были опубликованы в корпоративной газете «Открытые горизонты», и завоевало гран-при в номинации «Лучший материал пресс-служб угольных компаний».

«Безусловно, такая высокая профессиональная оценка нашей команды престижна и почётна. Она свидетельствует о том, что в освещении жизни нашей компании мы взяли высокую планку. А поскольку мы работаем не только для своего многотысячного коллектива, но и вносим свой посильный вклад в развитие угольной отрасли целого региона и даже страны, то эта награда для нас ещё и большая ответственность», – цитируют в компании начальника управления по связям с общественностью АО «УК «Кузбассразрезуголь» Ларису Бересневу.