Правительство Новосибирской области в три раза увеличило отчисления на развитие объектов водоснабжения

Правительство Новосибирской области согласовало увеличение субсидий на строительство и реконструкцию объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в 2023 году. Сумма отчислений вырастет с 429,8 миллионов рублей до более чем 1,4 миллиарда рублей.

Мероприятия субсидируются в рамках подпрограммы «Чистая вода» программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Субсидии вырастут с 429,8 млн рублей до 1 млрд 426,5 млн рублей.

Соответствующие решения приняты на заседании правительства Новосибирской области 10 октября, которое провел губернатор Андрей Травников.

Как доложил на заседании министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, мера связана с необходимостью строительства объектов водоснабжения в селе Марусино и посёлке Садовый Новосибирского района, а также в Куйбышеве и селе Кыштовка.

На строительство объектов водоснабжения и водоотведения в посёлке Садовый и Куйбышеве в 2022 по программе «Чистая вода» отдельно будет направлено до 687,7 млн руб.

Предполагается, что сэкономленные средства поступят на разработку проектно-сметной документации объектов в Сузунском районе — водопроводных сетей в посёлке Сузун, а также скважин и станций водоподготовки в сёлах Шайдурово и Мышланка.

Напомним, летом прошлого года глава Новосибирской области Андрей Травников поручил ликвидировать все аварии на объектах водоснабжения в муниципальных образованиях на средства федеральных субсидий.