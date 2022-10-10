В Москве состоялась XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». В числе представителей нашего региона в ней принял участие и директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка – опорного банка АПК. СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ поделился впечатлениями от участия в мероприятии.

– Станислав Александрович, «Золотая осень» демонстрирует достижения сельского хозяйства. Какое оно сейчас?

– Сейчас сельское хозяйство – это драйвер всей российской экономики, даже несмотря на санкционное давление. Сельское хозяйство России удовлетворяет потребности населения в базовых продуктах, также реализуется экспортный потенциал. Успешно ведётся политика импортозамещения. По сути, сейчас страна импортирует, в основном, те продукты, которые в силу наших климатических особенностей у нас просто не растут: например, кофе, чай. Подчеркну, аграрии России добились продовольственной безопасности страны. В этом есть роль каждого региона – и нашего в том числе. Я горжусь, что наши аграрии добиваются высоких результатов в общем деле – при нашей поддержке. И что мы помогли АПК стать по-настоящему современной отраслью.

Сейчас перед АПК стоят задачи технологической модернизации, создания отечественной генетики и селекции, развитие кадрового потенциала

– Какими проектами в Новосибирской области вы больше всего гордитесь?

– Россельхозбанк финансирует инвестиционные проекты крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе.

На сегодня профинансировано строительство 5 животноводческих комплексов в Черепановском и Маслянинском районах области с общим поголовьем 17 тысяч коров на сумму более 10 млрд рублей. Благодаря проекту производства молока в области увеличилось на 190 тысяч тонн.

Также стоит отметить участие РСХБ в финансировании крупного инвестиционного проекта в животноводческой отрасли – строительство третьей очереди свинокомплекса «Кудряшовский» с объемом инвестиций более 3 млрд рублей и производительностью 150 тысяч тонн свинины в живом весе.

Реализация данных инвестиционных проектов позволило существенно нарастить объемы производства молока и свинины в Новосибирской области.

В целом же с начала 2022 года банк направил в сельское хозяйство нашего региона свыше 20 млрд рублей, что почти на 40% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Россельхозбанк стал первопроходцами в направлении агротеха

– Вы назвали сельское хозяйство по-настоящему современной отраслью. Как обстоят дела с цифровизацией?

– АПК – это очень наукоёмкая отрасль. За последние 7 лет объем инвестиций в агротехнологии в мире вырос в 9 раз – с 6 до 52 млрд долларов. Крупные компании всё больше инвестируют в развитие инноваций в АПК, а стартапы активно привлекают венчурный капитал. Внедрение агротехнологий позволяет аграриям принимать решения на основе точных данных и анализа причинно-следственных связей. В итоге снижается вероятность ошибок, уменьшаются издержки и потери производства, растет урожайность.

Выручка среднестатистического российского фермера может вырасти по меньшей мере на 30% в перспективе двух лет с момента внедрения современных агротехнологий.

– И как участвует в поддержке агротеха Россельхозбанк?

– Мы стали первопроходцами в этом направлении, внедрили и развиваем экосистему «Своё», работаем со всеми потребностями агротеха комплексно. Россельхозбанк уже вложил в агротех порядка 2,5 млрд рублей. Сейчас в нашем регионе у b2b-сервиса «Своё Фермерство» около 300 пользователей, к маркетплейсу «Своё Родное» (18+) подключены 244 фермера, на сервисе поиска работы в АПК «Я в агро» представлена 231 вакансия. Кроме того, в экосистему входят платформы для улучшения жилищных условий «Своё Жильё» и «Своё Село».

Крупные компании всё больше инвестируют в развитие инноваций в АПК, а стартапы активно привлекают венчурный капитал

– Вот, кстати, о селе. В апреле Россельхозбанк объявил о возобновлении реализации программы «Сельская ипотека» после выделения субсидий. Каков спрос на программу?

– Это по праву один из самых популярных наших ипотечных продуктов, что является закономерным. При его запуске мы хотели, чтобы по льготной ставке под 3% можно было бы кардинально улучшить жилищные условия, переехать в экологически благоприятную сельскую местность. И мы этого добились. С начала действия программы мы выдали в регионе 7,3 млрд рублей сельской ипотеки 3200 жителям села и их семьям.

– Каковы горизонты развития АПК страны, на ваш взгляд?

– Сейчас перед отраслью стоят задачи технологической модернизации, создания отечественной генетики и селекции, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. РСХБ как специально созданный для поддержки агропрома банк продолжит оказывать отрасли системную поддержку.