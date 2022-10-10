Новосибирская область приступила к реализации масштабной программы медицинской реабилитации

В Новосибирской области началась реализация программы медицинской реабилитации, принятой летом этого года. Как сообщили в областном правительстве, регион приступил к проведению соответствующих мероприятий одним из первых в России.

Как отметили в правительстве Новосибирской области, в регионе выросло количество поликлиник и стационаров, где восстанавливают пациентов с различными патологиями, а в соответствии с ранее принятой региональной программой медорганизации получают современное реабилитационное оборудование.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Лады Шалыгиной, Новосибирская область одна из первых в России приняла собственную программу развития медицинской реабилитации. Документ утверждён правительством региона.

«Сегодня реабилитация по самым разным направлениям, патологиям – приоритетное направление российского здравоохранения. Реабилитация крайне важна, потому что это заключительный этап восстановления пациента, улучшение качества его жизни», – приводят слова замминистра в правительстве Новосибирской области.

Как поясняют в областном минздраве, задача региональной программы – повысить доступность медицинской реабилитации на всех трёх этапах, то есть в условиях стационара, дневного стационара и на амбулаторном этапе. В первую очередь — за счёт увеличения количества медорганизаций, где в рамках ОМС можно получить эту помощь. Сейчас таких учреждений в регионе 20, в том числе негосударственных, к которым относятся санатории и частные медцентры.

Второе направление программы – оснащение больниц и поликлиник современным реабилитационным оборудованием. В текущем году такие приборы получают, кроме областного госпиталя, госпиталь ветеранов войн №3 и региональный дом ребёнка.

Пройти реабилитацию при наличии полиса ОМС может любой житель Новосибирской области, кому она необходима. Направление даёт врач-терапевт или узкий специалист – невролог, кардиолог или хирург.

В 2020 году врачи областного госпиталя ветеранов войн одними из первых разработали программу реабилитации после коронавирусной инфекции. По словам начальника медучреждения Елены Головко, такие меры особенно важны для пациентов пожилого возраста, у которых чаще всего возникают осложнения — как правило, это тромбоэмболия, тромбообразование и нарушения ритма сердца.

В госпитале открыто целое отделение медицинской реабилитации. Здесь проводится несколько десятков процедур, в том числе физиотерапия, лечебная физкультура, соляная пещера, гидромассаж и прессотрепия. Они помогают пациентам восстановиться после сложных операций, инсультов, коронавируса, а также серьёзных травм, в том числе переломов шейки бедра.

По словам заместителя начальника госпиталя Натальи Фигуренко, в отделении работает мультидсциплинарная бригада, в которую входят невролог, терапевт, кардиолог, врач-физиотерапевт, инструктор ЛФК, массажист и психолог. Больных после инсультов учат заново говорить, глотать, управлять руками и ногами, восстанавливают координацию. Психолог работает над психоэмоциональным состоянием пациентов.

Кроме круглосуточного стационара, пациенты могут проходить здесь курс реабилитации в дневном стационаре или амбулаторно — в зависимости от заболевания и состояния.

За год реабилитацию в медучреждении по всем направлениям проходят около четырёх тысяч человек.

Напомним, программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Новосибирской области» принята в регионе в июне.