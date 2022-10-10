В руководство Новосибирского облсуда пришёл ещё один судья из Иркутской области

На должность заместителя председателя Новосибирского областного суда назначен бывший судья Иркутского областного суда Виталий Тыняный. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ от 7 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно этому же указу, в Сибири назначен ещё один заместитель председателя регионального суда — в Иркутской области им стала Татьяна Кузина.

Виталий Тыняный с 2011 года работал судьёй в Октябрьском районном суде Иркутска, а с мая 2014 года – судьёй Иркутского областного суда. Назначенная на должность зампреда Иркутского облсуда Татьяна Кузина с 2011 года работала в Нижегородском областном суде, а до этого – в районный судах Нижнего Новгорода, в том числе в должности зампреда суда Советского района города.

Отметим, что сейчас Новосибирский областной суд возглавляет Людмила Симанчева, которая ранее работала в Иркутском облсуде на позиции зампреда. Председателем Новосибирского облсуда она назначена в ноябре 2021 года. В интервью «Континенту Сибирь» она говорила о возможности применения в Новосибирской области успешного опыта иркутских судов.

Напомним, что кроме Виталия Тыняного заместителями председателя Новосибирского облсуда являются Елена Пилипенко и Татьяна Рытикова.