По параллельному импорту в Сибирь ввезли товаров на 8 млн долларов

Сибирская таможня предоставила почти 2,8 млрд рублей в виде льгот и преференций предпринимателям за 3 квартала 2022 года. По параллельному импорту было оформлено товаров на сумму более чем 8 млн долларов. Целью поддержки бизнеса со стороны таможни стала минимизация последствий введенных санкций.

Сибирское таможенное управление (СТУ) предоставило информацию об оказанных льготах и преференциях за 3 квартала 2022 года. Согласно отчету, от «обнуления» ставок ввозных таможенных пошлин на фармацевтику, фрукты и овощи, издания из черных металлов, запасных частей для оборудования и устройств сибирские импортеры сэкономили 2,1 млрд рублей. На втором месте по востребованности среди льгот стали тарифные преференции преимущественно на еду и одежду. По итогам квартала они составили 668,1 млн рублей.

По параллельному импорту с мая по сентября 2022 года ввезено товаров более чем на 8 млн долларов.

Лидерами по льготному импорту стали Новосибирская область и Красноярский край. Этим регионам предоставлено наибольшее количество мер поддержки.

«Всего за 9 месяцев 2022 года сибирские предприниматели ввезли около 230 тыс. тонн товаров приоритетного импорта, из них 112 тыс. тонн продуктов питания. Отметим, по сравнению с тремя кварталами прошлого года ввоз продовольственных товаров увеличился на 8%», — приводит цитату начальника сибирской таможни Александра Ястребова пресс-центр СТУ.

Также ускорен срок выпуска социально значимых товаров и критического импорта установленный первоочередной порядок совершения таможенных операций. За счет автоматизации процессов 91% деклараций регистрируется в автоматическом режиме.

Напомним, что ранее новосибирские депутаты и предприниматели предлагали расширить списки для параллельного импорта.