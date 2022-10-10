Что будет с бюджетом и мобилизованными: о чем говорили и чем занимались представители Сибирского федерального округа в Госдуме – в сводке «Континента Сибирь».
- 3 октября 2022 года депутаты Госдумы единогласно одобрили принятие в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Воздержавшихся не было.
- В этот день в парламент не пришёл Александр Максимов («ЕР», Кузбасс).
- Всю пленарную неделю пропустили Артур Чилингаров («ЕР», Республики Тыва, Хакасия, Красноярский край), Георгий Арапов («НЛ», Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край). Две недели подряд отсутствует Игорь Антропенко («ЕР», Новосибирская и Омская области), четыре недели на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область).
- Александр Аксёненко («СР», Новосибирская область) —соавтор законопроекта об отсрочке от призыва по мобилизации отцов детей-инвалидов.
- Сергей Сокол («ЕР», Республика Хакасия) заявил, что отправился в «учебку» перед отъездом в зону специальной военной операции.У депутата воинское звание майор и военная специальность «разведка».
- Юрий Швыткин («ЕР», Красноярский край) направил запрос в СК РФ и военную прокуратуру для проверки условий мобилизованных. «Как мне стало известно из средств массовой информации, группа мобилизованных в количестве 500 человек в полной экипировке, с боевым оружием и боекомплектом оказалась фактически брошена на одной из железнодорожных станций в Белгородской области», —написал депутат о причине обращения в органы.
- Михаил Щапов (КПРФ, Иркутская область) в своём телеграм-канале анализирует будущее российского бюджета. Уменьшатся: федеральные деньги для регионов; субвенции на оборудование региональных сосудистых центров; трансферты для переоснащения онкоцентров; затраты на отдых и оздоровление детей, а также на инфраструктуру для научных и высших учебных заведений; расходы на разработки в радиоэлектронной промышленности… Увеличатся: субсидии на закупку услуг санавиации, расходы на развитие дошкольного, среднего и среднего профессионального образования.