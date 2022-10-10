Суд признал правомерным отклонение заявки на строительство больницы в рамках ГЧП в Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области с участием сотрудников региональной прокуратуры признал правомерным отклонение заявки одного из претендентов на инвестирование строительства инфекционной больницы в посёлке Садовый.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области 10 октября, минздрав региона отклонил заявку потенциального инвестора в связи с несоответствием требованиям законодательства о государственно-частном партнёрстве.

В свою очередь, организация пыталась оспорить это решение в суде.

«В подтверждение наличия необходимых средств или возможности их получения истец представил сомнительную гарантию компании, зарегистрированной в другой стране и не являющейся кредитной организацией. В настоящее время в отношении одного из учредителей компании истца идет процедура банкротства», — пояснили в облпрокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что у властей обоснованно возникли сомнения в добросовестности участника торгов и его способности выполнить свои обязательства. Прокурор согласился с позицией регионального минздрава, а суд отклонил требования истца.

Сейчас на основании правомерно заключённого концессионного соглашения в посёлке Садовый Новосибирской области строится инфекционная больница на 504 койко-места.

Напомним, что соглашение о возведении медучреждения в рамках государственно-частного партнёрства было заключено с инвестиционно-строительным холдингом «К1» в сентябре 2021 года. Согласно проекту, площадь больницы составит 41 тыс. кв. м, где 35 тыс. кв. м займёт имущественный комплекс. Помимо запланированных 504 мест в учреждении предполагается возможность развернуть 260 коек в случае чрезвычайных ситуаций.

Изначально проект оценивался в 4,6 млрд руб., однако после пересмотра ПСД в связи с новыми экономическими реалиями работы подорожали до 16 млрд руб.