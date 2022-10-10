В Новосибирске завершается реконструкция выездной автодороги по улице Кедровой на участке от Мочищенского шоссе до городской черты. Здесь подрядчики расширили дорожное полотно до четырёх полос вместо двух. Неожиданная находка стала причиной задержки сдачи объекта в эксплуатацию.

Реконструкция автодороги по ул. Кедровой на участке от Мочищенского шоссе до городской черты протяжённостью 2,6 км ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорогу включили в нацпроект как одну из самых загруженных, которая уже не справляется с напряженным трафиком. Увеличение полос движения с двух до четырех должно решить проблему с постоянными пробками на выезде из города.

На сегодня подрядчик – АО «Новосибирскавтодор» – выполняет второй этап реконструкции автодороги – от Мочищенского шоссе до дома №9 на ул. Лобачевского. 6 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ на ул. Кедровой и рассказал о переносе сроков сдачи объекта.

«Мы проводим не просто капремонт, а реконструкцию очень напряженной трассы, выезда из города Новосибирска. В начале октября этого года автодорога должна была быть готова, но мы столкнулись с тем, что расположенные под дорогой коммуникации не соответствовали нанесенным на план. Пришлось менять документацию, из-за чего была приостановка работ в середине лета. Сегодня перед подрядчиком поставлена задача уложить асфальт в ближайшие две недели, а дальше вести работы, которые не требуют положительных температур — связанные с освещением, электрооборудованием, ограждением», – отметил мэр.

Также Анатолий Локоть подчеркнул, что автодорога должна быть готова в этом году – это связано с необходимостью освоения бюджетных средств в соответствие с нацпроектом. Впрочем, завершение реконструкции планируется уже на середину ноября. На полутора километрах пешеходной зоны асфальт уложен, строители продолжают обустраивать тротуар, пока же его отсутствие создает временные неудобства для пешеходов – жителей ближайших микрорайонов.

Подробнее о проводимых сейчас работах, а также о причинах задержки сроков сдачи объекта рассказал генеральный директор АО «Новосибирскавтодор» Анатолий Воробьев.

«За октябрь мы закончим объект, за исключением инженерного обустройства, на которое не влияет погода. К такому обустройству относятся 1,5 км пешеходного ограждения и разделительная полоса из железобетонных конструкций, которая должна снизить аварийность на участке. В рамках дополнительные соглашения, в связи с новыми условиями, мы сдадим дорогу в середине ноября», – рассказал Анатолий Воробьёв.

По его словам, пересмотреть планы потребовалось после того, как рабочие приступили к реконструкции дороги и обследовали обнажившуюся после земляных работ водопроводную трубу. Оказалось, что она непригодна к использованию и ее нужно полностью заменить вместо запланированного ранее ремонта. Дополнительные сложности у подрядчика возникли с логистикой доставки трубы – её везли более чем за 3 тыс. км – из города Твери, поскольку в ближайших регионах не оказалось необходимого материала.

«При реализации проекта у нас появились дополнительные объемы работы. Понадобилась замена обнаруженного ветхого трубопровода. Это было необходимо, чтобы после асфальтирования, в процессе эксплуатации дороги уже не возвращаться к этому участку и обеспечить безопасность и бесперебойность водоснабжения населения территории», – добавил генеральный директор АО «Новосибирскавтодор».

Что касается удобства жителей, то в ближайшие дни подрядчик пообещал закончить 85% тротуаров. Далее, по плану, начнут подключить освещение, в том числе и для того, чтобы рабочие могли трудиться в круглосуточном режиме.

Помимо укладки покрытия автодороги, по ул. Кедровой сегодня идут работы по созданию ливневой канализации. Весь процесс реконструкции сопровождается постоянным строительным контролем – как силами специалистов учреждения заказчика, так и независимыми экспертами. Каждому этапу укладки асфальта предшествуют лабораторные испытания материала. Уже готовое полотно также проверяют – делают специальные вырубки и исследуют их в лаборатории. Только после этого делаются выводы о качестве работы.

Срок гарантии подрядчика на готовую автодорогу по ул. Кедровой составит 5 лет. Гарантийный срок на сооруженную в ходе реконструкции полотна земляную насыпь чуть больше – 8 лет.

Напомним, создание четырехполосной автодороги было разбито на два этапа. Первый участок ул. Кедровой от дома № 9 на ул. Лобачевского до городской черты (ул. Краузе) длиной 660 м был расширен до четырех полос ещё в ноябре 2020 года. Генподрядчиком работ тогда выступало ООО «Союздорстрой».

Также отметим, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске всего отремонтируют 63 участка автодорог. На сегодня полностью готовы уже 43 объекта.

«Будем подводить итоги, отметим роль каждого подрядчика – кто хорошо справился, кто не успел или не справился – есть, к сожалению, и такие. Они получают в ходе конкурсных процедур право на проведение работ, а потом «поднимают» руки и говорят, что мы не справляемся – нет того или иного материала. Так что все эти разборы впереди», – резюмировал мэр Анатолий Локоть.