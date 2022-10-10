Двенадцать из двадцати участков тепломагистралей в Новосибирске подрядчики благоустроят не позднее середины октября, а оставшиеся будут готовы до конца месяца. В этом году, по заявлению СГК, площадь благоустройства составит порядка 197 тысяч кв.м., что в четыре раза больше объемов прошлого года.

Пять участков ремонта — на улице Автогенной, Д. Донского, на площади Лыщинского, а также на двух отрезках по Котовского — уже приведены в первоначальный вид. До 17 октября подрядчики СГК планируют навести порядок еще на восьми участках, где летом ремонтировали теплосети: на улице Островского, Семьи Шамшиных, Троллейной, Писарева, Ватутина, а также на трех участках вдоль Серебренниковской.

«Подрядчик обозначил завершение работ на тепломагистрали по Семьи Шамшиных до 30 октября, но предпримет все усилия, чтобы сделать все не позднее 15-го. Труба проложена полностью, — комментирует исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко. — На Ватутина по факту выполнили больше работ, чем планировалось изначально: проложили дополнительные 140 метров трубопровода, сейчас приступаем к благоустройству. На Кропоткина подрядчик допустил задержку — поставили свой персонал в помощь: на объекте работал наш ремотный цех. На этой неделе проведена переврезка — сеть включена в работу».

Сейчас подрядчикам поставлена задача полностью завершить благоустройство после всех двадцати раскопок — в окончательном, а не промежуточном варианте. В последнюю декаду месяца предполагается завершить работу на двух участках теплотрасс по улице Сибиряков-Гвардейцев, участок на улице Кропоткина и место техперевооружения на улице Тульской — здесь благоустройство будет восстановлено до 30 октября. До 31 октября планируется завершить работы восстановлению участков на улице Котовского.