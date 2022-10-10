На реконструируемой дороге до Верх-Тулы в Новосибирской области установят освещение

В районе остановки общественного транспорта «8 марта» на дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в рамках реконструкции трассы установят освещение. Его проект разработало Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области.

Как сообщили в управлении 10 октября, работы пройдут в рамках реконструкции 18-го километра трассы.

Комплексная реконструкция автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» началась в 2017 году со строительства нового участка в объезд посёлка Верх-Тула. К ноябрю 2020 года были построены более 7 км дороги, мост через реку длиной 55 м, транспортная развязка с путепроводом, шесть водопропускных труб, поворотные съезды в Верх-Тулу и посёлок имени Крупской, перехватывающая стоянка большегрузного транспорта на 40 тыс. кв. м, а также стационарный пункт весового контроля.

Кроме того, к этому сроку был реконструирован прямой участок трассы длиной 4,5 км.

В ближайшее время планируется реконструировать дорогу от Новосибирска до въезда в посёлок Верх-Тула, обустроив освещение на отдельных участках. Далее предполагается приступить к обустройству автодороги в обход села Ярково, соответствующий проект уже прошёл экспертизу.

Напомним, что летом определили подрядчиков на ремонт 75,5 км трассы.

Автодорога «Новосибирск – Кочки – Павлодар» проходит в Ордынском, Краснозёрском, Кочковском и Карасукском районах Новосибирской области, её общая протяжённость составляет более 424 км. По данным на июль в нормативном состоянии находилось 264 км. Работы по реконструкции трассы выполняются по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги».