Кузбассу выделили 12 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

Кузбасс потратит 12 млрд рублей на развитие инфраструктуры здравоохранения. 2,5 млрд из них планируется освоить к концу 2022 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всего в регионе за время реализации госпрограммы будет построено 8 поликлиник.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 8 октября посетил с рабочим визитом Кемеровскую область. Он провел осмотр самой крупной поликлиники в регионе и констатировал наличие положительных изменений в оказании медицинских услуг населению.

«Мы видим, что позитивное изменение инфраструктуры положительно отражается на показателях здоровья. На протяжении пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения Кузбасса запланировано выделить почти 12 млрд рублей. Уже в этом году регион освоит 2,5 млрд рублей. На эти средства будет поставлено более 220 автомобилей и более 230 единиц оборудования. За весь период модернизации будет создано 8 новых поликлиник и 150 отремонтировано», — приводит слова Михаила Мурашко пресс-служба областной администрации.

Наравне с развитием инфраструктуры оказания первичной медицинской помощи, как отметил министр, важна технология безопасного и качественного оказания услуг населению. Помимо этого часть средств пойдет на проведение дополнительного обучения медицинского персонала.

Напомним, что в марте 2021 года Михаил Мурашко посещал с рабочим визитом Новосибирскую область. Он побывал в новосибирском НИИТО имени Я. Л. Цивьяна, а также госпитале ветеранов № 3.