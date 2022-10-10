В начале текущей недели 19 новосибирских жилых домов в двух районах остаются без отопления – это почти столько же, сколько на всей предыдущей неделе. В чем причина отключения и когда тепло вернется в дома, на оперативном совещании правительства Новосибирской области рассказал мэр Анатолий Локоть.

«Проводятся планово-предупредительные работы на улице Щетинкина в Центральном районе и на улице Толбухина в Дзержинском, в связи с чем сегодня до 22:00 девятнадцать объектов остаются без тепла, – прокомментировал он. – В остальном все системы ЖКХ работают штатно».

Министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов отметил, что на сегодняшний день 40% муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме. Всего на прошедшей неделе было зафиксировано 21 аварийное отключение теплоснабжения по всей области, но стоит также отметить, что температура воздуха в те дни была значительно выше, чем в понедельник, 10 октября.

Что касается запасов топлива в регионе, они, по данным минЖКХ, составляют 178 тысяч тонн или 126% от норматива. Этого хватит, чтобы поддерживать тепло в домах на протяжении 63 суток.