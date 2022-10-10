В Красноярске появится новый мусоросортировочный комплекс

Между правительством Красноярского края и компанией «Инжиниринг» (входит в Инвестиционную группу «РВМ Капитал») подписано соглашение о строительстве современного мусоросортировочного комплекса на левом берегу Красноярска.

Мусоросортировочный комплекс, по данным Newslab, планируется построить в левобережной технологической зоне Красноярска. Мощность в 300 тысяч тонн позволит сортировать и перерабатывать по современным технологиям твердые бытовые отходы левого берега города. Концессионное соглашение заключено на 20 лет и включает в себя разработку проектно-сметной документации, строительство и введение в эксплуатацию объекта. Объем инвестиционного капитала — 1,5 млрд рублей.

Региональный оператор «Красноярская рециклинговая компания» уже реализует экологичный подход к утилизации мусора — устанавливает пункты раздельного сбора мусора и транспортирует их на перерабатывающее предприятие. Отмечалось, что в 2021 году компания увеличила объем вывозимого мусора до 284 тысяч тонн, что позволяет снизить количество несанкционированных мест захоронения в регионе.

Строительство мусороперерабатывающего комплекса наравне с раздельным сбором мусора призвано позволить выполнить показатели национального проекта «Экология», согласно которому в России будет создана система по обращению с твердыми коммунальными отходами к 2030 году.

«В дальнейшем рядом с мусоросортировочным комплексом, уже не в рамках концессии, а за счет собственных инвестиций, мы планируем организовать экотехнопарк, на базе которого будут перерабатываться отобранные вторичные материальные ресурсы», – приводит цитату Newslab генерального директора инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликса Блинова.

Напомним, что ранее в Новосибирской области были объявлены конкурсы на заключение новых «мусорных» концессий.

По данным «Спарк», владельцами инвестиционной группы «РВМ Капитал» является генеральный директор Феликс Блинов и председатель совета директоров Сергей Орлов. Компании, входящие в группу, специализируются на управлении паевыми инвестиционными фондами недвижимости, прямых и венчурных инвестиций, а также фондами целевых капиталов.