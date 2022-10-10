Бывший сотрудник СИЗО в Новосибирской области предстанет перед судом за получение взятки

Бывшему сотруднику следственного изолятора в Искитимском районе Новосибирской области предъявили обвинение в получении мелкой взятки. По версии следствия, за семь тысяч рублей он пронёс в исправительное учреждение мобильный телефон.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего бывшего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-3 в Искитимском районе.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 10 октября, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество.

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина пронёс на территорию исправительного учреждения мобильный телефон и передал его следственно-арестованному за взятку в 7 тыс. руб. Свою вину он признал.

«Преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ ФСИН России по Новосибирской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», — отметили в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Искитимский районный суд.

Напомним, в апреле в Новосибирской области было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника СИЗО, передававшего наркотики и продукты заключённым за взятки.