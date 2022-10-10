Мужчина погиб при обрушении потолка в красноярской сельской библиотеке

Следственный комитет в Красноярском крае проводит проверку после обрушения потолка в библиотеке Каратузского района региона. В результате ЧП погиб один человек, ещё двое получили травмы.

Инцидент произошёл утром 9 октября в межпоселенческой библиотеке села Каратузское Каратузского района, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Здание ремонтировали трое сотрудников строительной компании, работы проводились в рамках госконтракта. Во время демонтажа помещений произошло частичное обрушение потолочного перекрытия.

39-летний рабочий погиб на месте, ещё двое мужчин 18 и 45 лет получили повреждения средней степени тяжести и были госпитализированы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям представителей строительной организации, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на строительном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном комитете.

Напомним, в июле в Новосибирске вынесли приговор представителю строительной компании за гибель рабочего.