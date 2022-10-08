Кузбасских студентов отправят на заводы после мобилизации рабочих

Юлия Моисеева
 
студенты
Фото из архива "КС"

В Кемеровской области запустили программу трудовой миграции для замещения сотрудников предприятий, покинувших рабочие места по причине мобилизации. Планируется, что на смену призванным специалистам придут студенты вузов и учреждений среднего образования.

О запуске программы рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилёв на международном форуме «Угольная отрасль – новые реалии», который проходит с 6 по 9 октября в Кемерове, сообщает ТАСС.

«Эта программа трудовой миграции с сегодняшнего дня введена на территории Кузбасса», — сказал Сергей Цивилёв на форуме 7 октября.

По словам главы региона, обучение студентов будет проходить на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Сибирского политехнического техникума в Кемерове. Предприятия смогут составлять заявки на необходимых сотрудников, по ним будут готовить и подбирать обученных специалистов. При этом предполагается учитывать близость проживания молодых людей к организациям.

Рекомендации по реализации программы уже нашли отражение в распоряжении губернатора. В соответствующей документации от 6 октября образовательным организациям предписывается направлять на предприятия студентов, «успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения», для прохождения практики. Учреждениям также нужно будет внести изменения в учебные планы.

Напомним, что президент России Владимир Путин уточнил, какие именно категории студентов не попадают под частичную мобилизацию.

Ранее также сообщалось о том, что глава Кузбасса Сергей Цивилёв призвал мобилизованных жителей региона заключить браки с гражданскими жёнами до отправки на фронт.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  