В новосибирских парках установят более десятка бесплатных туалетов

Новосибирские власти планируют заменить общественные туалеты в парках и скверах города. Предполагается, что все уборные будут бесплатными.

Как рассказала «Континенту Сибирь» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в новосибирских парках и скверах требуется основательная замена уборных – существующие помещения эксплуатируются уже не один десяток лет.

«В новых туалетах (парков и скверов) потребность очень большая. Те, что есть, — очень старые, они устанавливались чуть ли ни в 1970-х годах и уже не соответствуют нормативам. Будем медленно заменять», — рассказала Анна Терешкова «Континенту Сибирь» 8 октября.

По словам вице-мэра, в городских зонах отдыха планируется обновить порядка 13 общественных туалетов. Первой территорией, которой коснутся изменения, станет Центральный парк. Предполагается, что новая уборная там появится уже в этом году.

Анна Терешкова отметила, что все общественные туалеты в Новосибирске планируется сделать бесплатными.

Проект общественной уборной на днях был опубликован на городском портале «Зелёный Новосибирск». Согласно описанию, он будет «мышино-серого» цвета с «графитово-серыми» дверями. Помимо мужского и женского туалетов, в павильоне предполагаются специальные кабинки для маломобильных граждан и комната матери и ребёнка. Документ согласован с департаментом строительства и архитектуры мэрии.

Напомним, что в этом году в Новосибирске началось благоустройство сквера «Каменка» в Дзержинском районе и выполнены основные работы по обновлению территории возле Новосибирского оперного театра. Кроме того, в городе появился сквер Героев Донбасса.