Регион Сибири выполнил план по частичной мобилизации

О выполнении плана призыва в рамках частичной мобилизации заявили власти Красноярского края. По данным регионального правительства, последние группы военнослужащих отправлены в специализированные пункты сбора ещё в начале недели.

О выполнении задачи в рамках первого этапа частичной мобилизации краевые власти сообщили в своих социальных сетях.

«Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. 4 октября к местам дислокации, определенным министерством обороны России, были отправлены последние группы мобилизованных», — говорится в сообщении правительства региона в Telegram.

Отмечается, что среди мобилизованных были как те, кто получил повестки, так и добровольцы. При этом данные о представителях второй категории, которые пока не отправлены на фронт, сохранены в военкоматах на случай продолжения призыва.

Напомним, что о выполнении плана по частичной мобилизации также уже объявили в Новосибирской области. Как сообщил глава региона Андрей Травников в понедельник, призыв продолжится лишь в отношении представителей дефицитных военно-учётных специальностей. По словам губернатора, это будут единичные случаи.

Кроме того, в Алтайском крае сообщили, что частичная мобилизация в регионе завершится в середине октября после небольшой паузы.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.