Министерство сельского хозяйства сообщило о том, что 95% площадей картофеля или 3252 гектара уже убрано. Валовой сбор превысил 60 тысяч тонн. В 2022 году аграрии региона, решая задачу обеспечения жителей области картофелем местного производства, увеличили посевные площади этой культуры почти на 700 га – до 3,4 тыс. гектаров.

Производители овощей и картофеля, как и другие сельхозпроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой в рамках утвержденной правительством региона программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», содержащей более 40 различных направлений поддержки.

Половину валового сбора картофеля в этом году – 30 тысяч тонн – обеспечили хозяйства Новосибирского района, причем, уборку район уже завершил. 15 агропредприятий, крупных и мелких, которые занимались здесь выращиванием картофеля, получили среднюю урожайность 225 ц/га, а в отдельных хозяйствах, например, в Совхозе «Морской», она достигла 340 центнеров с гектара. Вторым крупным производителем картофеля в Новосибирской области является Ордынский район, собравший на настоящее время 19 тысяч тонн картофеля с 95% уборочных площадей.

Напомним, что государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», предусматривает более 40 направлений поддержки сельхозпроизводства.

«Самообеспеченность Новосибирской области картофелем составляет чуть более 80 процентов, поэтому развивать собственное овощеводство и картофелеводство сейчас, пожалуй, самая приоритетная задача для АПК нашего региона, – подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. – Для более активного развития этого сектора в регионе необходимо принимать дополнительные меры, в связи с этим областное министерство сельского хозяйства приступило к разработке программы государственной поддержки овощеводства в Новосибирской области».