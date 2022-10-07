Объёмы капремонта в Новосибирской области в 2023-2025 годах увеличатся на 70%

Краткосрочный этап выполнения региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годах в Новосибирской области увеличится на 70%. В этот период приведут в порядок многоэтажные дома.

План работ на 2023-2025 годы превосходит аналогичный план на предыдущую трёхлетку на 70% по планируемому объёму работ – он включает на 3200 конструктивных элементов и порядка 500 домов больше, чем в 2020-2022 годы, сообщили в правительстве региона 7 октября.

«С 2023 по 2025 годы планируется отремонтировать 2500 многоквартирных домов, в том числе 2000 домов, формирующих фонд капремонта на общем счёте. Спецификой этого этапа станет переход к ремонту многоэтажных домов – пяти и девятиэтажек. Ранее в рамках утвержденной областным правительством региональной программы капремонта ремонтировались по большей части двух- и трёхэтажные дома. Объёмы и сложность строительных работ будет соответственно увеличиваться», – приводят в областном правительстве слова начальника управления жилищной политики министерства ЖКХ и энергетики региона Евгения Юрченко.

Для обеспечения выполнения намеченных планов приняты решения об увеличении размера взноса на капитальный ремонт в 2023 году на 2,46 рубля за квадратный метр, а также о поддержке мероприятий программы капремонта за счёт областного бюджета.

В целях снижения нагрузки на граждан и повышения финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение о направлении средств областного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту по 300 млн рублей ежегодно в период с 2023 по 2025 годы.

По словам представителя Фонда модернизации ЖКХ Дмитрия Кулешова, в рамках капитального ремонта в осенне-зимний период прежде всего будут выполнятся всесезонные ремонты, в том числе замена лифтов. В 2022 году запланирована замена 249 лифтов, 75 из которых находятся на счёте регионального оператора.

Оператор уже выполнил строительно-монтажные работы по 35 лифтам в 12 домах, ещё по девяти домам заключен договор, согласно которому планируется замена 28 лифтов. Кроме того, 174 лифта заменяют в домах, которые собирают средства на специальном счёте. Для оказания поддержки этих мероприятий выделено 31 млн руб. из регионального бюджета.

В 2023 году планируется заменить 314 лифтов в 99 домах. Сейчас Фонд модернизации ЖКХ совместно с собственниками помещений МКД и органами местного самоуправления готовит необходимую документацию для реализации работ.

В целом с начала реализации региональной программы заменено более 1200 лифтов в 331 многоквартирном доме.

Напомним, что ранее новые тарифы на капремонт многоквартирных домов в Новосибирской области были утверждены в начале года.