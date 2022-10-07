ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:30
Сельхозпредприятия Новосибирской области собрали более 60 тысяч тонн картофеля
18:11
Мультимедийная выставка открылась в Новосибирской области к 85-летию региона
17:16
Объёмы капремонта в Новосибирской области в 2023-2025 годах увеличатся на 70%
16:19
Новейшие идеи инженерного творчества представили на первом форуме инноваторов IN’HUB в Новосибирске
14:14
В новосибирском пункте сбора мобилизованных умер второй призывник
13:34
Совладельцу сгоревшего в Кемеровской области ТРЦ «Зимняя вишня» вынесен приговор
12:27
Стало известно, сколько новосибирцев вернули после частичной мобилизации домой
11:20
В Новосибирске вынесен приговор кондуктору троллейбуса за кражу банковской карты
10:21
В Новосибирской области объявлены конкурсы на заключение новых «мусорных» концессий
21:58
Участника протестной акции-хоровода поместят в спецприёмник в Новосибирске
21:00
Генпрокуратура обнаружила нарушения при строительстве микрорайона в Томске
20:11
Суд в Новосибирске назначил наказание виновным по делу об обрушении крыши ночного клуба
18:33
Депутат новосибирского Заксобрания потребовала прокурорской проверки из-за магазина спиртного возле школы
18:16
В Госдуме предложили дать отсрочку от призыва по мобилизации отцам детей-инвалидов
17:08
В Томской области идёт мобилизация всех финансовых источников на поддержку СВО
17:02
Глава СКР Бастрыкин инициировал проверку из-за попытки установить киоски в новосибирском переходе
16:08
Школа гастрономического бизнеса обучит рестораторов в районах Новосибирской области
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
Как владельцу бизнеса не утонуть в строительных процессах при открытии новых...
Управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники"
Стоит ли дробить бизнес и является ли это законным?
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
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