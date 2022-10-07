Новейшие идеи инженерного творчества представили на первом форуме инноваторов IN’HUB в Новосибирске

Более двухсот работ представили изобретатели со всей России и стран СНГ на первом международном форуме инноваторов IN’HUB в «Новосибирском экспоцентре». Мероприятие проходит 6-8 октября.

Организатор форума — министерство промышленности и торговли РФ при поддержке правительства Новосибирской области и компании «Норникель».

В числе экспонатов — тонометр, который умеет измерять параметры функционирования сосудов, промышленная экипировка с элементами дополненной реальности, мобильная соляная пещера и всевозможные роботы.

Конкурс изобретений стартовал в апреле, с этого момента организаторам поступило более 1200 заявок в двух треках – для опытных изобретателей, имеющих патент, и для начинающих инноваторов. Во вторую категорию вошли в том числе 30 проектов школьников. Победителя определят 8 октября.

Самому молодому участнику конкурса 11 лет, а самому опытному – 83 года.

Выставку инноваций 7 октября посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и директор департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК «Норильский никель» Михаил Кузнецов. Они также поприветствовали участников форума.

Андрей Травников отметил, что его заинтересовал учебный комплект для программирования роботов, который можно использовать для предотвращения несанкционированной связи на экзаменах в вузах, например, посредством микронаушников.

«Договорились, что уже в этом году, во время ближайшей сессии в одном из вузов мы опробуем это устройство, — сказал губернатор, находясь на площадке форума. — Также заинтересовал солевой генератор – мобильная солевая пещера для дошкольных учреждений. Всего представлено почти 240 проектов, перечислить и оценить их все невозможно. Ребята-изобретатели, инноваторы, приехавшие на IN’HUB в Новосибирск, уверен, найдут своих будущих инвесторов».

Губернатор подчеркнул, что форум стал логичным продолжением «Технопрома», который прошёл в регионе в августе.

«Благодарю компанию «Норильский никель» за то, что Новосибирская область выбрана площадкой для проведения первого форума IN’HUB. Мы изучим опыт организации такого форума – очень важно, чтобы наши мероприятия, такие, как «Технопром» и Сибирская венчурная ярмарка, тоже развивались, были актуальными и соответствовали требованиям времени. Уверен, что опыт совместного проведения IN’HUB нам будет очень полезен, и первые результаты мы увидим уже в следующем году», — сказал Андрей Травников.

Одна из целей мероприятия – популяризация идей инженерного творчества среди широких слоёв населения, особенно молодежи, поэтому выставку изобретателей может посетить любой желающий. Она доступна как очно, так и в онлайн-формате.

Трансляцию всех мероприятий, пленарных сессий и дискуссий, круглых столов можно посмотреть на официальном сайте форума. 8 октября посетить выставку форума, пообщаться с изобретателями можно лично – вход на все мероприятия IN’HUB будет свободный. На официальном сайте IN’HUB в разделе «Как добраться на форум» можно выбрать подходящий маршрут.

Напомним, в июне «Норникель» заявил о создании международной платформы IN’HUB для продвижения инноваций, которая включит в себя каталог изобретений и технологий из разных стран мира. Проект также предполагает проведение форума в Новосибирске.