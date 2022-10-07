Совладельцу сгоревшего в Кемеровской области ТРЦ «Зимняя вишня» вынесен приговор

Совладелец сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кузбассе, бывший директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский приговорён к восьми годам колонии строго режима. Такое решение вынес Центральный суд Кемерова 7 октября.

Бизнесмен будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он также обязан оплатить штраф в размере 21 млн руб., сообщает информагентство «Интерфакс» из зала суда.

Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным правоохранителей, в 2013-2014 годах он передал деньги Госстройнадзору за незаконные действия и бездействие при реконструкции второй очереди торгово-развлекательного центра. В результате работы были выполнены без необходимого разрешения. Кроме того, в здании не были установлены системы пожаротушения, которые, согласно проектной документации, должны были находиться на каждом этаже.

Известно, что взятка была передана экс-главе надзорного ведомства Танзиле Комковой, которая уже получила наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 80 млн руб.

После пожара Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск. В марте 2020 года его передали России из Польши, а в ноябре 2020 года начался судебный процесс.

Свою вину Вишневский признал. Гособвинение запрашивало для него наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 490 млн руб.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибло 60 человек, в том числе 37 детей.

Напомним, что по обвиняемым в трагедии суд вынес решение в рамках двух уголовных дел. Первое дело, фигурантам которого было назначено наказание от шести до 14 лет лишения свободы, было рассмотрено в октябре 2021 года, второе, по которому сроки наказания составили от семи до 18 лет, — в декабре 2021 года.