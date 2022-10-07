Стало известно, сколько новосибирцев получили отсрочку от частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева назвала количество жителей областного центра, получивших отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. По словам омбудсмена, их оказалось 350.

О 350 жителях Новосибирска, получивших отсрочку от мобилизации, уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева сообщила изданию РБК со ссылкой на данные областного военкомата 7 октября.

Причины, по которым новосибирцы избежали мобилизации, омбудсмен не назвала.

Напомним, что 3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о завершении проведения частичной мобилизации в регионе. При этом он отметил, что призыв по дефицитным военно-учётным специальностям продолжится. По словам главы региона, это будут единичные случаи.

Ранее также сообщалось о том, в Новосибирской области вернули домой 16 мобилизованных, неправомерно получивших повестки в военкоматы. Законность мобилизации в регионе проверяли областные власти вместе с военной прокуратурой.

О частичной мобилизации в России в связи с проведением специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Порядок проведения соответствующих мероприятий разъяснили в Минобороны РФ, где позже также дали уточнения относительно граждан, подлежащих отсрочке от призыва. Под мобилизацию, в частности, не попадут студенты определённых категорий. Кроме того, новосибирский губернатор распорядился об отсрочке сотрудников ключевых предприятий региона. В Госдуме также предлагают дать бронь отцам детей-инвалидов.