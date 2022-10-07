Стало известно, сколько новосибирцев получили отсрочку от частичной мобилизации

Юлия Моисеева
 
мобилизация
Фото Михаила Перикова

Уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева назвала количество жителей областного центра, получивших отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. По словам омбудсмена, их оказалось 350.

О 350 жителях Новосибирска, получивших отсрочку от мобилизации, уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева сообщила изданию РБК со ссылкой на данные областного военкомата 7 октября.

Причины, по которым новосибирцы избежали мобилизации, омбудсмен не назвала.

Напомним, что 3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о завершении проведения частичной мобилизации в регионе. При этом он отметил, что призыв по дефицитным военно-учётным специальностям продолжится. По словам главы региона, это будут единичные случаи.

Ранее также сообщалось о том, в Новосибирской области вернули домой 16 мобилизованных, неправомерно получивших повестки в военкоматы. Законность мобилизации в регионе проверяли областные власти вместе с военной прокуратурой.

О частичной мобилизации в России в связи с проведением специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Порядок проведения соответствующих мероприятий разъяснили в Минобороны РФ, где позже также дали уточнения относительно граждан, подлежащих отсрочке от призыва. Под мобилизацию, в частности, не попадут студенты определённых категорий. Кроме того, новосибирский губернатор распорядился об отсрочке сотрудников ключевых предприятий региона. В Госдуме также предлагают дать бронь отцам детей-инвалидов.

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