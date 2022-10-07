В Новосибирске вынесен приговор кондуктору троллейбуса за кражу банковской карты

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор кондуктору троллейбуса, похитившей средства с банковской карты пассажира. Свою вину женщина признала.

Приговор 59-летней женщине вынесен по ч.3 ст.158 УК РФ (кража), сообщает прокуратура Новосибирской области 7 октября.

Кондуктору назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

Как установили правоохранители, в марте 2022 года кондуктор работала на троллейбусном маршруте №10 и нашла на полу банковскую карту, которую выронил пассажир.

«Подсудимая подобрала данную карту и рассчиталась с её помощью за товары в нескольких торговых точках, тем самым похитив денежные средства владельца счёта на общую сумму более одной тысячи рублей», — сообщили в прокуратуре.

Свою вину женщина признала и возместила причинённый ущерб.

Напомним, накануне суд вынес приговор по уголовному делу об обрушении крыши в ночном клубе в Новосибирске.