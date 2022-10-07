В Новосибирской области объявлены конкурсы на заключение новых «мусорных» концессий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановления о конкурсах на заключение новых концессионных соглашений по строительству комплексов по обращению с ТКО. Объекты, где будут проводиться обработка, обезвреживание и захоронение отходов, расположатся в посёлке Верх-Тула и селе Раздольное.

Документация опубликована на сайте правительства Новосибирской области 6 октября.

Согласно проекту, объект в Верх-Туле мощностью 300 тыс. тонн в год потребует инвестиций в объёме 3,2 млрд руб. Инвестиции в комплекс в Раздольном мощностью 330 тыс. тонн в год составят 3,6 млрд руб.

Уточняется, что эти суммы указаны с учётом цен третьего квартала 2022 года.

Оба объекта должны быть построены за три года. Концессионные соглашения будут заключены на 25 лет и смогут продлеваться по соглашению сторон.

Напомним, что предыдущее концессионное соглашение Новосибирская область заключила с компанией «Экология-Новосибирск» (принадлежит группе «ВИС») в 2016 году, оно было расторгнуто в мае 2022 года из-за недоработок. Планировалось, что концессионер построит два объекта по обращению с отходами в Верх-Туле и Раздольном на общую сумму порядка 6,5 млрд руб.

Новые условия заключения «мусорных» концессий депутаты Заксобрания Новосибирской области обсуждали вместе с правительством региона летом текущего года. Изначально предполагалось, что в регионе создадут шесть объектов, по каждому из которых будет заключено отдельное соглашение. Проекты концессионных соглашений по строительству комплексов в Верх-Туле и Раздольном согласовали на сессии областного парламента в июле.