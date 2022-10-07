Объявление в России мобилизации, пусть и частичной, подняло вопрос о целесообразности призыва определенных социальных и профессиональных групп. По поводу «айтишников» и сотрудников предприятий ОПК государство уже дало достаточно четкий ответ. По поводу студентов и аспирантов соответствующие решения находятся в стадии принятия. А вот с учеными пока все не так просто. О том, как видят ситуацию они сами, и как мобилизация сказывается на науке – в интервью с руководителем профсоюза Сибирского отделения РАН ВЛАДИМИРОМ НЕФЁДКИНЫМ.

– Насколько нам известно, профсоюз СО РАН выступил с некими инициативами, касающимися возможного призыва ученых на военную службу. Можете рассказать о них подробнее?

– В настоящий момент мы отправили письмо с нашими предложениями заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и копии – министру науки и высшего образования и новоизбранному президенту Академии наук. Суть нашей позиции сводится к следующему. Во-первых, наш профсоюз обеспокоен правовой неопределенностью ситуации, поскольку не до конца понятны все условия проводимой мобилизации – категории призываемых и так далее. Во-вторых, с нашей точки зрения, не вполне целесообразно призывать сотрудников научных учреждений, причем не только ученых. Проведение исследований невозможно без инженерно-технических специалистов, рабочих, лаборантов и сотрудников обеспечивающих и вспомогательных служб. Мы считаем, что все эти люди принесут гораздо больше пользы стране в нынешней непростой ситуации на своих рабочих местах.

– Вы имеете в виду проведение каких-то исследований в интересах армии и ОПК?

– Не только. Хотя молодые ученые РАН уже выпустили свое обращение, где делают акцент как раз на этом аспекте, говорят, что наука работает на оборону, но надо понимать, что система академических институтов – это все-таки не комплекс оборонных предприятий. И я бы взглянул на ситуацию шире. Если мы не отказываемся от курса на достижение технологического суверенитета, научно-технического развития страны, то встает вопрос, а кто все это обеспечит? Очевидно, что большая часть работы приходится на людей как раз призывного возраста (я говорю о рамках призыва по мобилизации, а не на срочную службу). Людей в институтах часто и так уже не хватает. И если сейчас часть из них будет отправлена в ряды армии, то ситуация станет только хуже.

– Известно ли вам о фактах мобилизации ученых?

– Именно по ученым и аспирантам таких примеров в моем распоряжении нет. Но известны случаи призыва работников институтов, не относящихся к научным сотрудникам и, которые, как я уже говорил, так или иначе, связаны с проведением научно-исследовательских работ и выполнением госзадания. И самое главное, сейчас говорится о первой волне мобилизации. Но это означает, что с высокой долей вероятности будут и следующие волны. И не исключено, что они могут затронуть научное сообщество гораздо сильнее, если предварительно не будут приняты какие-то защитные меры.

– А много ли ученых покинуло страну после 21 сентября этого года?

– Возможно, более точная информация есть в отделах кадров. Но по сведениям, поступающим к нам от первичных профсоюзных организаций, таких «эмигрантов» немного. Гораздо больше тех, кто сейчас пребывает в определенной растерянности, по поводу своего будущего, перспектив своей работы. И своевременное принятие решений по поводу брони для работников научных институтов, для многих стало бы весомым аргументом успокоиться и сосредоточиться на выполнении своих задач, в том числе – в рамках государственного задания. Иначе мы можем столкнуться с более заметным ростом научной эмиграции, а я повторю – отток кадров, особенно молодых и без того – «больное место» российской академической науки.

– В любом случае, так или иначе, происходящие события будут влиять на жизнь и работу Сибирского отделения РАН. Какие задачи ставит перед собой профсоюз в связи с этим?

– Пока мы находимся только на стадии обсуждения таких задач и до конца их для себя не сформулировали. Но отмечу, что после 21 сентября, по понятным причинам, этот процесс активизировался. Ясно, что происходящие изменения затрагивают всех и наука в стороне не останется. Я могу выделить два момента, на которые точно уже можно обращать внимание. Во-первых, вопросы финансирования науки. Ранее мы выступали за увеличение бюджета, выделяемого в рамках госзадания научным учреждениям, подведомственным Минобрнауки РФ. Сейчас приоритеты государства очевидно будут скорректированы и в ближней перспективе ни о каком увеличении финансирования мечтать не стоит. А значит нам надо сосредоточиться на том, как вообще сохранить его на имеющемся уровне, как компенсировать инфляцию, которая неизбежно будет, это я уже как ученый-экономист говорю. И если нам удастся решить эту задачу, это уже будет хорошо.

Второй момент, важный с точки зрения профсоюза – трудовые отношения. Это хорошо видно на примере с мобилизованными. Если помните, сначала их вообще увольняли. И только через несколько дней поступило разъяснение, что их нельзя увольнять, с ними приостанавливается действие контракта. В этом случае важно, чтобы профсоюзы контролировали соблюдение трудовых прав в отношении всех сотрудников, как мобилизованных, так и тех, кто остается. Я думаю, в этой области появится еще немало вопросов, ответы на которые будет придется искать совместно профсоюзам и работодателям. Потому что исследовательский процесс, в котором так или иначе задействованы все сотрудники институтов, включая мобилизованных, несколько сложнее работы на конвейере, в нем больше нестандартных ситуаций. И найти баланс между соблюдением трудовых прав и достижением требуемого результата будет непросто. Особенно если будут мобилизованы ключевые участники исследовательского проекта с уникальными компетенциями, которым надо будет одновременно соблюсти гарантии сохранения рабочего места и найти равноценную замену на период мобилизации. Это будет сложная работа, в которой важную роль могут и должны сыграть профсоюзные организации.