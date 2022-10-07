Как мобилизация коснулась сибирских ученых?

Что нужно сделать, чтобы наука помогла стране, но не растеряла свой кадровый потенциал?

Георгий Батухтин
 
Владимир Нефедкин
Руководитель профсоюза СО РАН Владимир Нефедкин. Фото предоставлено спикером

Объявление в России мобилизации, пусть и частичной, подняло вопрос о целесообразности призыва определенных социальных и профессиональных групп. По поводу «айтишников» и сотрудников предприятий ОПК государство уже дало достаточно четкий ответ. По поводу студентов и аспирантов соответствующие решения находятся в стадии принятия. А вот с учеными пока все не так просто. О том, как видят ситуацию они сами, и как мобилизация сказывается на науке – в интервью с руководителем профсоюза Сибирского отделения РАН ВЛАДИМИРОМ НЕФЁДКИНЫМ.

– Насколько нам известно, профсоюз СО РАН выступил с некими инициативами, касающимися возможного призыва ученых на военную службу. Можете рассказать о них подробнее?

– В настоящий момент мы отправили письмо с нашими предложениями заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и копии – министру науки и высшего образования и новоизбранному президенту Академии наук. Суть нашей позиции сводится к следующему. Во-первых, наш профсоюз обеспокоен правовой неопределенностью ситуации, поскольку не до конца понятны все условия проводимой мобилизации – категории призываемых и так далее. Во-вторых, с нашей точки зрения, не вполне целесообразно призывать сотрудников научных учреждений, причем не только ученых. Проведение исследований невозможно без инженерно-технических специалистов, рабочих, лаборантов и сотрудников обеспечивающих и вспомогательных служб. Мы считаем, что все эти люди принесут гораздо больше пользы стране в нынешней непростой ситуации на своих рабочих местах.

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– Вы имеете в виду проведение каких-то исследований в интересах армии и ОПК?

– Не только. Хотя молодые ученые РАН уже выпустили свое обращение, где делают акцент как раз на этом аспекте, говорят, что наука работает на оборону, но надо понимать, что система академических институтов – это все-таки не комплекс оборонных предприятий. И я бы взглянул на ситуацию шире. Если мы не отказываемся от курса на достижение технологического суверенитета, научно-технического развития страны, то встает вопрос, а кто все это обеспечит? Очевидно, что большая часть работы приходится на людей как раз призывного возраста (я говорю о рамках призыва по мобилизации, а не на срочную службу). Людей в институтах часто и так уже не хватает. И если сейчас часть из них будет отправлена в ряды армии, то ситуация станет только хуже.

– Известно ли вам о фактах мобилизации ученых?

– Именно по ученым и аспирантам таких примеров в моем распоряжении нет. Но известны случаи призыва работников институтов, не относящихся к научным сотрудникам и, которые, как я уже говорил, так или иначе, связаны с проведением научно-исследовательских работ и выполнением госзадания. И самое главное, сейчас говорится о первой волне мобилизации. Но это означает, что с высокой долей вероятности будут и следующие волны. И не исключено, что они могут затронуть научное сообщество гораздо сильнее, если предварительно не будут приняты какие-то защитные меры.

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–  А много ли ученых покинуло страну после 21 сентября этого года?

–  Возможно, более точная информация есть в отделах кадров. Но по сведениям, поступающим к нам от первичных профсоюзных организаций, таких «эмигрантов» немного. Гораздо больше тех, кто сейчас пребывает в определенной растерянности, по поводу своего будущего, перспектив своей работы. И своевременное принятие решений по поводу брони для работников научных институтов, для многих стало бы весомым аргументом успокоиться и сосредоточиться на выполнении своих задач, в том числе – в рамках государственного задания. Иначе мы можем столкнуться с более заметным ростом научной эмиграции, а я повторю – отток кадров, особенно молодых и без того – «больное место» российской академической науки.

– В любом случае, так или иначе, происходящие события будут влиять на жизнь и работу Сибирского отделения РАН. Какие задачи ставит перед собой профсоюз в связи с этим?

– Пока мы находимся только на стадии обсуждения таких задач и до конца их для себя не сформулировали. Но отмечу, что после 21 сентября, по понятным причинам, этот процесс активизировался. Ясно, что происходящие изменения затрагивают всех и наука в стороне не останется. Я могу выделить два момента, на которые точно уже можно обращать внимание. Во-первых, вопросы финансирования науки. Ранее мы выступали за увеличение бюджета, выделяемого в рамках госзадания научным учреждениям, подведомственным Минобрнауки РФ. Сейчас приоритеты государства очевидно будут скорректированы и в ближней перспективе ни о каком увеличении финансирования мечтать не стоит. А значит нам надо сосредоточиться на том, как вообще сохранить его на имеющемся уровне, как компенсировать инфляцию, которая неизбежно будет, это я уже как ученый-экономист говорю. И если нам удастся решить эту задачу, это уже будет хорошо.

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Второй момент, важный с точки зрения профсоюза – трудовые отношения. Это хорошо видно на примере с мобилизованными. Если помните, сначала их вообще увольняли. И только через несколько дней поступило разъяснение, что их нельзя увольнять, с ними приостанавливается действие контракта. В этом случае важно, чтобы профсоюзы контролировали соблюдение трудовых прав в отношении всех сотрудников, как мобилизованных, так и тех, кто остается. Я думаю, в этой области появится еще немало вопросов, ответы на которые будет придется искать совместно профсоюзам и работодателям. Потому что исследовательский процесс, в котором так или иначе задействованы все сотрудники институтов, включая мобилизованных, несколько сложнее работы на конвейере, в нем больше нестандартных ситуаций. И найти баланс между соблюдением трудовых прав и достижением требуемого результата будет непросто. Особенно если будут мобилизованы ключевые участники исследовательского проекта с уникальными компетенциями, которым надо будет одновременно соблюсти гарантии сохранения рабочего места и найти равноценную замену на период мобилизации. Это будет сложная работа, в которой важную роль могут и должны сыграть профсоюзные организации.

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