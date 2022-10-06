Участника протестной акции-хоровода поместят в спецприёмник в Новосибирске

Марина Цурмаст
 
Суд посадил под арест участника акции-хоровода
Фото подписчика "Континента Сибирь"

Административный арест на 5 суток получил один из участников акции протеста на площади Ленина в Новосибирске. Молодые люди водили хоровод и пели популярные песни «Пусть всегда будет солнце» и «В лесу родилась ёлочка».

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес 6 октября решение по делу об административном правонарушении в отношении мужчины — участника протестной акции 24 сентября. Как следует из информации на сайте суда, обвиняемому назначено наказание в виде 5-ти суток ареста с содержанием в спецприёмнике УМВД России по Новосибирску.

«Обвиняемый принимал участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан, не являющимся публичным мероприятием в количестве более 50 человек, и взявшись за руки с другими гражданами водил хоровод и исполнял песни «Пусть всегда будет солнце…», «В лесу родилась елочка», тем самым нарушал общественный порядок, создавал помехи движению пешеходов и доступу граждан к объекту инфраструктуры – зданию НОВАТа… В судебном заседании он подтвердил, что приехал на площадь Ленина целенаправленно, чтобы выразить свою позицию за мир», — следует из текста официального сообщения.

Также, по информации источников «Континента Сибирь», другим участникам «хоровода» были назначены штрафы 10-12 тыс. рублей.

Отметим, что акция 24 сентября не являлась согласованной с властями.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о задержании людей, вышедших на акцию протеста 24 сентября.

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